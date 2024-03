El 29 de febrero, mientras millones de personas en el mundo averiguaban e intentaban descifrar el significado del día bisiesto - el cual se presenta una vez cada cuatro años -, en la lejana y glamorosa Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, una profesional peruana experimentó en primerísima persona uno de los momentos más importantes de su vida.

Fabiola Luque Morales, nacida en Lima hace 35 años, es una destacada economista y emprendedora cuya historia de superación es digna de ser adaptada como guion para una serie.

Y no, no se trata de una exageración ni de un repartir de elogios sin sustento , pues en su caso, como en el de muchos otros peruanos que hacen patria lejos de su tierra y de sus afectos, hay méritos suficientes para contar e impulsar su historia de vida.

En el día bisiesto, Fabiola representó con creces al Perú al recibir un premio a su trayectoria profesional en el FiNext Conference DUBAI, en la categoría Excelencia en Finanzas - Innovador.

Fue la única connacional en recibir ese galardón, y por si fuera poco, también ejerció el rol de expositora durante la ceremonia central, en la que abordó un interesante tema sobre inclusión financiera desde un enfoque disruptivo.

“Fue bonito. El primer momento que me marcó fue ser panelista, porque he hecho presentaciones en Perú pero nunca en un país árabe, menos en inglés y sin saber quiénes son los compañeros que me acompañaban en el panel. Cuando estuve sentada ahí dije: ‘yo puedo hacerlo’, me mentalicé y sentí que estaba preparada. Luego todo fluyó muy bien”, cuenta Fabiola en diálogo con El Comercio.

“Yo iba con un mensaje un poco disruptivo. Vengo de la industria financiera pero al haber trabajado tantos años en eso también tengo críticas hacia muchas cosas que no me parecen justas en el sistema. Fui con ese mensaje, sobre la banca y el modelo de negocio de la banca, y lo injusto que puede ser para algunas personas que están excluidas del sistema”, agrega, aún con la emoción del momento vivido en la gala.

Fabiola aún recuerda con alegría los momentos que le tocó vivir desde que la contactaron - para decirle que estaba nominada al premio - hasta el día del evento, no sin antes pasar por toda una etapa de estudio y preparación para cumplir una performance acorde con las exigencias.

“En la ceremonia sentí una emoción muy bonita, éramos pocas mujeres, por lo menos el 60 o 70 por ciento eran hombres, casi todos los paneles eran de hombres. Pero entre las mujeres que estábamos nos apoyamos y me sentí bien, súper orgullosa”, nos dice.

Párrafo aparte merece la dedicatoria especial de la economista tras el premio recibido en Dubái. “Cada vez que algo me pasa pienso en mi familia, en mis padres, en mi hermana, mi sobrina. Ellos son para mí lo más importante. Siempre me dan el soporte que necesito cuando no me siento bien o necesito fuerzas para sentirme más segura”.

“Un mensaje que puedo dar es que nunca se pierda la humildad, me lo repitieron muchas veces. Siempre he querido ayudar e impactar en los demás, por más dinero o reconocimiento que tengas, por más chévere que sea el trabajo que tengas, nunca se debe perder esa esencia, y eso es algo que se lo repito a la gente que me pide ayuda o me lo pregunta”, reflexiona.

Emprendimientos y planes a futuro

A pesar de haber alcanzado el reconocimiento internacional con el galardón recibido en Dubái, Fabiola Luque Morales no se duerme en sus laureles y ahora va por más, como mujer valiente y amante de los grandes retos.

Hace unos años, en la época de la pandemia del Covid-19, creó Economía sin filtro (https://www.instagram.com/economiasinfiltro/), una plataforma de Instagram que tiene como objetivo educar a la gente común sobre temas económicos y gestión patrimonial, con un método entendible, dinámico y sencillo.

Aunque paró un tiempo por razones de estudios, recientemente relanzó ese perfil y su idea en el corto plazo es repotenciarlo, “siempre con el mismo mensaje, de poder hacer que la gente se sienta más incluida financieramente desde el punto de vista de conocimientos”.

“Yo, en esta idea, mezclo la parte financiera con la parte socioemocional, la salud mental y emocional, como algo importante para entender la relación que uno tiene con el dinero y con otras técnicas y recursos para poder sentirte libre financieramente”, refiere.

Además, otro de sus proyectos es el desarrollo de un juego de mesa de educación financiera que, a diferencia del tradicional Monopolio, incluirá temas de salud mental, emocional y manejo del dinero, entre otros.

“Se trata de entender de que todas las cosas que hacemos tienen un impacto en el clima, en la sociedad, en el medio ambiente; incluso, el ganador no será el que tenga más dinero, por ahí me voy a enfocar”, precisa con el entusiasmo que la caracteriza.

Conoce más sobre Fabiola Luque Morales

Estudio la carrera de Economía en la Universidad del Pacífico

Domina el idioma inglés

Durante una etapa de su vida fue modelo y creó - junto a su hermana - una agencia de modelaje

Creó el primer Club MBA Fintech durante sus estudios de maestría en París

Es una hija que le agradece mucho a sus padres por el apoyo que le brindaron durante las diferentes etapas de su vida personal y académica

Puedes seguir a Fabiola Luque a través de Instagram (@fabiola_luq).