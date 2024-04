Google le dedicó un doodle este sábado 6 de abril a la artista, bailarina, actriz y drag queen mexicana Francis García, en el día en el que habría celebrado su cumpleaños número 66.

Fue una de las primeras artistas trans en convertirse en una figura pública nacional a través de apariciones en los medios, incluido su propio programa de televisión. Francisco nació en Campeche un día como hoy de 1958.

La madre y la tía de Francisco, dos de sus mayores partidarios, le enseñaron a Francisco a coser cuando era joven. Se dedicó al diseño de vestuario y confeccionó ropa para carnavales y ferias, y comenzó a trabajar en una tienda de ropa en la Ciudad de México con solo 17 años.

Actuó como drag queen y bailó en espectáculos de vedette en el Teatro Blanquita, donde fue descubierta. El reconocimiento nacional llegó después de que ella fuera elegida para la famosa película mexicana Bellas de Noche.

Tras el éxito de su primera película, Francis consiguió su propio programa, El Show de Francis, que se hizo popular en México y Estados Unidos. Amando cada momento bajo los reflectores, sus actuaciones incluyeron baladas con hermosos vestidos de diseño propio, deslumbrantes números de baile estilo corista de Las Vegas y divertidas personificaciones de celebridades.

El programa se desarrolló entre 1980 y 1998 y fue uno de los programas más populares dirigido por una persona trans, según reseña Google.

Francis apareció en varias películas y programas a lo largo de su carrera y fue mejor conocida por sus papeles en Los Relajadores (The Relaxed Ones), De Super Macho a Super Hembra (From Super Male to Super Female) y Desde Gayola (From Gayola).

El Carnaval de Campeche en su ciudad natal nombró a Francisco su “Reina de Reinas” en 2005, y su madre mantuvo un museo que la honró y exhibió sus elaborados trajes durante años.

Fue una de las primeras celebridades abiertamente LGBTQ+ del país y abogó por la igualdad de derechos durante toda su vida.

