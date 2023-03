Carlos III es una vez más noticia y en esta ocasión su coronación se vio incluida en los titulares de varios medios de comunicación. El monarca, quien tras las muerte de la exreina Isabel II se convirtió en la nueva cabeza del Reino Unido, está próximo a ser coronado el 6 de mayo del 2023.

Para ello, se deberá cumplir con una ceremonia y un protocolo estricto. Sin embargo; lo que más ha sido comentado en las redes no fue la coronación en sí sino que artista se presentará en ella. Los rumores apuntan a que varios cantantes de talla mundial habrían rechazado la propuesta de la corona británica.

En las siguientes líneas te contamos las razones que brindaron y quiénes son estas exitosas y emblemáticas figuras de la industria musical.

¿Qué artistas rechazaron presentarse en la coronación de Carlos III?

Según el diario The Sun las lista de artistas comprende cantantes como Adele, Harry Styles, Robbie Williams, las Spice Girls, Ed Sheeran e incluso Elton John, quien ostenta el título de caballero, se han rehusado a ser parte de la ceremonia que coronación del rey Carlos III.

¿Por qué el rechazo a la coronación de Carlos III?

Muchos usuarios especulan respecto al verdadero motivo del rechazo de varios artistas debido a que su ascenso al trono no es bien visto ya sea por ciertos comportamientos del monarca, el surgimiento de su relación con Camila y su conflictiva relación con la difunta Lady Di.

Aunque todo ello podría tener un peso válido, la realidad apunta a que todos los cantantes requeridos para la ceremonia han alegado tener problemas de agenda y no poder cumplir con las fechas asignadas para la coronación.

Es tal el ejemplo de Sir Elton John quien para esas fechas alrededor de mayo estará de gira. En el caso de Harry Styles, el ex One Direction no se encontrará de gira pero las fechas se cruzan con el descanso asignado a todo su equipo y banda en medio del tour mundial ‘Love on tour’.

Por otro lado, Ed Sheeran también alegó tener una agenda apretada y finalmente Adele no dio ninguna excusa o razón, solo se limitó a negarse a participar del trascendental evento de la familia real británica.

El equipo de la corona está trabajando exhaustivamente para conseguir a los artistas asignados pero aún no confirman ninguno. Algunos creen que Lionel Ritchie y Olly Murs podrían acompañar al monarca en el gran día pero nadie ha sido anunciado oficialmente.