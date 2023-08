El reality show de cocina, “El Gran Chef Famosos”, anunció oficialmente que tendrá una tercera temporada mediante una conferencia de prensa, donde además se revelaron quiénes serán los nuevos participantes.

Uno de los próximos famosos en unirse a la competición es el influencer Josi Martínez, quien se animó a opinar sobre quién cree que será el ganador o ganadora de la segunda temporada.

¿QUIÉN GANARÁ “EL GRAN CHEF FAMOSOS 2″ SEGÚN JOSI MARTÍNEZ?

El influencer no tuvo ningún problema en mencionar quién es su participante favorito para ganar la segunda temporada de “El Gran Chef Famosos”, que esta semana llega a su fin y solo quedan tres concursantes, de los cuales solo dos disputarán la final. “Yo me voy por Natalia Salas, espero que gane”, reveló Martínez.

Actualmente, solo quedan en competencia Ale Fuller, Natalia Salas y Mauricio Mesones. Este viernes uno de ellos quedará fuera de la final de “El Gran Chef Famosos 2″.

¿QUIÉN ES JOSI MARTÍNEZ Y CÓMO TOMÓ SU INCLUSIÓN EN “EL GRAN CHEF FAMOSOS”?

Josi María Martínez Escobar o también conocido como ‘Josi’ en las redes sociales, es un joven peruano que se dedica desde hace años a realizar videos en TikTok, por lo que ahora cuenta con más de 24 millones de seguidores en la plataforma.

También ha incursionado en el mundo del cine teniendo papeles en películas como “Asu mare 4: los amigos” y “El año del tigre” de Carlos Alcántara. Su carisma y popularidad lo ha llevado a la pantalla chica, precisamente en el programa “El gran chef famosos”.

Tras confirmarse el ingreso de Josi Martínez en la tercera temporada de El Gran Chef Famosos, una ola de críticas le han llegado al influencer, por lo que no ha dudado en responder a todos sus detractores enviándoles un mensaje en sus redes sociales. “Jamona y yo quedamos en shock. Se viene Josi cocina en televisión y soporten todos. Un beso”, dijo Josi Martínez.

A pesar de todo, la más emocionada por la inclusión de Josi en el reality fue su madre. “Ni bien se enteró de que yo iba a ser parte de ‘El Gran Chef Famosos’ se emocionó. Le dije que lo haga, pero que también me dé consejos y tips para las preparaciones. Creo que a ella sí o sí la llamaría para que sea mi refuerzo”, comentó.

Asimismo, el influencer también señaló ante las cámaras de Latina qué comidas no prepararía, debido a un nostálgico recuerdo. “Lo que no podría cocinar es un cuy. Yo tenía uno cuando estaba en Amazonas; si me ponen uno al frente yo le daría un beso porque he tenido uno”, expresó.

¿QUIÉNES SERÁN LOS PARTICIPANTES DE “EL GRAN CHEF FAMOSOS 3″?

Además de la participación de Josi Martínez para la tercera temporada de “El Gran Chef Famosos”, también estarán presentes los siguientes artistas:

Armando Machuca

Milene Vásquez

Mayra Goñi

Rocky Belmonte

Santi Lesmes

Mariella Zannetti

Beatriz Martinez ‘Herbolaria’

Christian ‘El loco Wagner’

Fátima Aguilar

Leslie Stewart

Sirena Ortiz

¿CUÁNDO EMPIEZA LA TERCERA TEMPORADA DE “EL GRAN CHEF FAMOSOS”?

El próximo lunes 14 de agosto, los nuevos 12 participantes de la tercera entrega de “El Gran Chef Famosos” se pondrán manos a la obra en sus respectivas cocinas. Se sabe que el programa concurso seguirá bajo la conducción de José Peláez y los jurados continuarán siendo Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías.

“Ya estaba todo coordinado. Ya estamos listos para empezar”, se les escucha decir a Giacomo Bocchio y Nelly Rossinelli en el avance promocional de Latina. “Bueno a mí, la verdad, me obligaron. Yo no quería estar aquí”, agrega Javier Masías.