Si hablamos de Joaquín Salvador Lavado Tejón, tal vez pocos reconozcan la magnitud de quien se trata; pero cuando lo mencionamos a su apodo, ‘Quino’, cuando este es identificado y sobre todo asociado a Mafalda -tal vez su más grande creación- todo cambia. Google, a través de su popular doodle hace tributo a su carrera, pero para los distantes al tema, ¿quién fue y por qué se le rinde homenaje? Aquí los detalles.

En principio, tal como destaca El Universal, el nació en Mendoza, Argentina, el 17 de julio de 1932; estaría cumpliendo 90 años de no ser porque pasó a la eternidad el pasado 30 de septiembre de 2020. Sin embargo, recordado como solo él puede serlo, dio su gran salto a la que sería la inmortalidad en 1965, cuando publicó por primera vez una tira cómica con una niña preocupada por el contexto humano como protagonista: Mafalda, la que sería y es un ícono en las historietas de humor inteligente.

Fuente: Google

“La obra de Quino está muy caracterizada por la síntesis, por la economía de palabras enriquecida por los dibujos que son una combinación muy potente. Las reflexiones de los personajes y los valores que esos personajes reflejaban son las razones para que sus tiras cómicas se sigan leyendo hoy y se sigan leyendo en familia. Por todo esto y mucho más decidimos celebrar a este genio de la historieta y del humor que se llama Quino”, destaca María Florencia Sabatina, Directora de Comunicaciones y Asuntos Públicos de Google.

Eso sí, la ilustración que aparece en el buscador internacional no es ninguna casualidad, pues estaba previsto a aparecer en 25 países, entre los que destacan, además de aquellos de habla hispana, Islandia, Suecia y Bulgaria; estos últimos considerando que la obra de Quino se tradujeron a más de 30 idiomas como el francés, chino, ruso, japonés, armenio, guaraní, hebreo e incluso bajo el sistema braille. La autora de la imagen que se muestra en Google, la ilustradora y diseñadora, Azul Portillo, comenta lo que quería plasmar con ella.

“Quise retratarlo haciendo lo que más lo representaba, estudié sus autorretratos y me inspiró ver cómo se representaba a sí mismo concentrado, dibujando en su escritorio con hojas, lápices y su lámpara. Desde el principio me imaginé a este Doodle en blanco y negro porque me pareció una característica que iba a evocar rápidamente a las tiras de Quino y por el otro el minimalismo y la austeridad en el uso del color son mis recursos favoritos al momento de ilustrar”, menciona Portillo.

Además, la ilustradora también acota que su objetivo es mostrar el cariño y respeto que las personas le tienen al entrañable historietista: “Creo que pocas cosas logran unir a tanta gente y la obra de Quino es una de ellas”. Por su lado, Florencia Sabatina añade los motivos por los que este trasciende: “Estamos destacando a un artista que logró describir momentos históricos y sociales a nivel mundial que fueron muy relevantes y al mismo tiempo transmitir mensajes a través del humor y la simpleza”.