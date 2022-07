Ricardo Gareca le dice adiós a la Selección Peruana de Fútbol luego de estar 8 años en la dirección técnica del equipo. Su despedida ha llevado a que muchos recuerden con nostalgia los resultados históricos que tuvo el entrenador argentino al mando de la Bicolor.

Además de regresar al Perú a una Copa del Mundo, existen otros partidos que han quedado marcados en la memoria del pueblo peruano, como la victoria en Quito, frente a Ecuador, resultado que nunca se había conseguido hasta ese momento.

A continuación, recordaremos algunos de los triunfos más importantes que tuvo la Selección Peruana de Fútbol durante la era de Ricardo Gareca.

ELIMINACIÓN DE BRASIL DE LA COPA AMÉRICA CENTENARIO 2016

Ricardo Gareca y compañía llegaron a la última fecha de la fase de grupos con posibilidades de clasificar a cuartos, pero tenían la difícil tarde de derrotar a Brasil. Sin embargo, gracias al polémico gol de Raul Ruidíaz con la mano, la ‘blanquirroja’ pudo ganar por la mínima diferencia y eliminar al ‘Scratch’.

VICTORIA EN PARAGUAY POR ELIMINATORIAS LUEGO DE 12 AÑOS

Perú y Paraguay se enfrentaban en Asunción camino al Mundial de Rusia 2018. Los locales abrieron el marcador a través de Cristian Riveros a los 9 minutos del cotejo. Sin embargo, la ‘bicolor’ no bajó los brazos, puesto que en la segunda parte, consiguió remontar el encuentro con goles de Christian Ramos, Edinson Flores, Christian Cueva y un autogol de Benítez.

PRIMERA VICTORIA EN QUITO

La ‘bicolor’ llegaba motivada a Quito tras vencer a Uruguay y Bolivia en el camino. Sin embargo, a pesar del buen momento, pocos confiaban en obtener un buen resultado en Ecuador, puesto que históricamente nunca se había logrado. Afortunadamente, los dirigidos por Gareca aguantaron el rigor del partido y salieron victoriosos con goles de Edinson Flores y Paolo Hurtado.

SUPERACIÓN DEL REPECHAJE PARA RUSIA 2018

En este recuento de victorias del ‘Tigre’, no puede faltar la victoria sobre Nueva Zelanda en el repechaje que significó la vuelta de la selección peruana a un Mundial después de 36 años. En dicha oportunidad, Jefferson Farfán y Christian Ramos anotaron los goles que gritaron millones de peruanos.

TRIUNFO EN UN MUNDIAL TRAS 36 AÑOS DE AUSENCIA

Pese a mostrar un buen fútbol, a Perú no le acompañaron los buenos resultados en las primeras dos jornadas de la fase de grupos, ya que perdió ante Dinamarca y Francia. No obstante, la ‘blanquirroja’ no podía despedirse sin celebrar un gol en el torneo más grande de fútbol, y se sacó la espina con Australia, a quien derrotaron con goles de André Carrillo y Paolo Guerrero.

GOLEADA Y PASE A LA FINAL DE LA COPA AMÉRICA 2019

Perú y Chile se enfrentaban en las semifinales de la Copa América 2019, y los pupilos de Ricardo Gareca demostraron ser una de las mejores selecciones de Sudamérica tras vencerlos por 3-0 en la Arena do Gremio. Edison Flores, Yoshimar Yotún y Paolo Guerrero fueron los encargados de sellar el pase a la final del certamen.

ELIMINACIÓN DE LA RACHA NEGATIVA EN CARACAS

Para el camino a Qatar 2022, Perú logró derrotar a Venezuela en Caracas por 1-2, siendo otro de los hitos de la era del ‘Tigre’. Pasaron 24 años para que el pueblo peruano goce de otro gran resultado como visitantes en tierras ‘vinotinto’. En dicha ocasión el gran héroe fue Pedro Gallese, quien tapó un penal cuando el partido iba 1-1.

BARRANQUILLAZO

A tres fechas para que culmine el proceso clasificatorio rumbo a Qatar 2022, Perú metió otro triunfazo de visita. Esta vez derrotamos 0-1 a Colombia en un partido sufrido. A los 85 minutos, Edison Flores aprovechó un gran pase en profundidad para rematar con potencia y vencer a Ospina.

Así se despide Gareca, entre hitos y momentos emblemáticos. Fueron ocho años de arduo trabajo y números insuperables.