En todas sus producciones, Marvel Studios ofrece sus habituales escenas post-créditos, los cuales anticipan próximos eventos y que dan tanto de qué hablar entre los fanáticos. Dicho esto, con el reciente final de “Ms. Marvel” no hubo excepción.

La serie protagonizada por Iman Vellani, quien interpreta a Kamala Khan, presentó un cameo tan sorprendente como inesperado y que da pie a una posible conexión con una de las próximas películas del UCM.

¿Qué pasó en la escena post-créditos de “Ms. Marvel?

Cabe resaltar que esta nota contiene spoilers del programa, por lo que te advertimos que si no has visto la serie y no quieres enterarte, no sigas leyendo.

Tras los créditos animados, vemos a Kamala en su habitación cuando, repentinamente, su brazalete empieza a brillar de forma inesperada, el cual luego la hace desaparecer mientras la lanza hacia la puerta de su armario.

Segundos después vemos cómo aparece Carol Danvers, es decir Capitana Marvel, quien se ve sorprendida por cómo ha aparecido en la habitación de lo que parece una adolescente muy fanática de ella misma.

Tras observar sus propias muñecas, en las que aparentemente equipa algún tipo de artefacto, sale corriendo de la escena para tratar de descubrir qué está sucediendo.

Brie Larson, quien interpreta a Carol Danvers, tiene un cameo en el final de "Ms. Marvel". | Foto: Disney Plus

¿Qué significa la escena post-créditos?

Lo que parece seguro es que esta escena pretende conectar la serie con “The Marvels”, la próxima película protagonizada por Capitana Marvel, Monica Rambeau y la propia Ms. Marvel.

Respecto a Carol Danvers, personaje interpretado por Brie Larson, parece que equipa una Nega Banda, una poderosa reliquia del Imperio Kree originario de los cómics de los años sesenta del Capitán Marvel y que amplifica los poderes de quien la equipa.

Lo curioso del mencionado artefacto es que está relacionada con la Zona Negativa, la cual cabe destacar que es una dimensión muy conectada con los 4 Fantásticos.

En la serie, todo apunta a que la Nega Banda de Carol Danvers está conectada con el brazalete de Kamala Khan, quienes se habrían intercambiado de lugar.

¿De dónde viene Capitana Marvel? ¿Dónde ha ido a parar Ms. Marvel? ¿Existe alguna relación entre el brazalete de Kamala, la Nega Banda de Carol y los anillos de Shang-Chi? Esta última interrogante surge debido a la aparición de la Capitana Marvel en la escena post-créditos del filme de los Diez Anillos.

Esperamos conocer todas las respuestas en “The Marvels”, cinta que tiene prevista estrenarse el próximo 28 de julio de 2023.

