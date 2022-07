En el final de temporada de Stranger Things, el villano Vecna se reveló como el gran mal que acechaba desde el comienzo en el Mundo del Revés y dio toda la guerra posible a Once y sus amigos.

En los planes de Vecna pasaba por asesinar a cuatro personas luego de atormentarlas con sus propios demonios internos. La última de ellas fue Max, personaje interpretado por Sadie Sink, quien llegó en la segunda temporada y que todavía lloraba la muerte de su hermano Billy.

Cuando estuvo a punto de quitarle la vida a Max, Vecna se encontró con el obstáculo de que la joven cuenta con la música para evitar su influencia. La canción “Running Up to That Hill” de Kate Bush se convirtió en el escudo de la joven durante casi toda la temporada.

Sin embargo, en el plan final para detener la amenaza de Vecna, Max se convertiría en el cebo, y lastimosamente no quedó bien parada. Aunque Once recupera sus poderes, llega tarde para salvar a su amiga, quien sucumbe ante los poderes de Vecna.

No obstante, aunque Max muere durante unos minutos en los brazos de Lucas, revive después gracias a los poderes de Once.

La cuarta temporada de la serie termina con Max en coma en el hospital, pero puede que los traumas de la joven sean mucho más que físicos, ya que el propio episodio final nos deja un vistazo del desgarrador estado de Max: cuando Once se reencuentra con ella en el hospital, trata de acceder a su mente, antes repleta de recuerdos, y ahora solo encuentra el oscuro vacío dejado por Vecna.

¿Qué sucederá con Max en la quinta temporada de Stranger Things?

Sin decirlo a viva voz, los Hermanos Duffer indicaron que Max, tal y como la conocemos desde hace tres temporadas, ya no está. De hecho, sí que lo dicen a viva voz, pero antes, cuando el doctor Brenner le habla a Once del alcance de los poderes de Henry Creel.

Ni siquiera su intérprete, Sadie Sink, sabe qué será del personaje en los episodios finales de Stranger Things, los cuales llegarán en 2024 a Netflix.

A pesar de todo, queda un rayo de esperanza. No tendría sentido que se salve al personaje para que permanezca muerta en vida. Tal vez Max se convertirá en una “misión secundaria” para los protagonistas.

De cara a la temporada final, además de conseguir evitar que el Mundo del Revés se extienda por el mundo real, los protagonistas podrían descubrir la forma de devolver a Max a su estado anterior, con sus recuerdos y todos los elementos que la hacían ser quien era.

Obviamente estamos en el terreno de las suposiciones. Otra idea puede ser que Max se convierta en un vehículo conductor para Vecna a modo de marioneta.

Desde luego, nos esperan dos años de especulaciones muy interesantes desde Hawkins.

