Si hablamos de streamers que han sabido ganarse un lugar entre lo más reconocido en el mundo del Internet, sin duda alguna Ibai Llanos sería de los primeros en ser nombrados. En Twitch ha logrado conseguir marcas de audiencia con distintos eventos que ha orquestado para la plataforma, pero hace poco se ha jugado con la posibilidad de que deje la ‘casa morada’ por otra. Entonces, ¿qué dijo el creador de contenidos sobre su posible salida para ir a YouTube? Aquí los detalles.

En principio, tal como menciona MeriStation, el futuro del español es incierto y así se lo ha hecho saber a sus seguidores durante una de sus recurrentes transmisiones en vivo. Los principales motivos se deben al deseo por parte de su equipo por migrar a un espacio en que los cimientos son distintos y que pintan como un mejor lugar en comparación a Twitch que, por el momento, ha tenido importantes cambios, los cuales han afectado a la economía de sus streamers y, por ende, a quienes lo acompañan.

“Tenemos que irnos a retransmitir a YouTube, no es coña. Yo creo que este año es mi último en Twitch, de verdad”, inició Llanos sobre su estadía en la plataforma del logo púrpura. Claro está, la reacción de quienes estaban espectando su transmisión fue de sorpresa, aunque se trata de un tema que no es reciente. “Nos tenemos que ir a YouTube. Mi editor me ha dicho que sí”, agregó para finalmente concluir con un comentario irónico: “Mi editor tiene ganas de ir a YouTube, no sé por qué. Creo que los directos se quedan subidos ahí”.

Por lo que se especula, los cambios que se han hecho en la plataforma en los últimos meses habrían afectado a los ingresos de los mismos creadores de contenido; el abaratamiento de las suscripciones y las cantidades de dinero que invierten en este espacio sería una de las principales motivaciones para dejar Twitch, al menos para Ibai Llanos y su equipo. ¿Estará cerca la salida del denominado ‘Mejor streamer del año’ en 2020, 2021 y posiblemente en este año? Solo queda esperar a más actualizaciones.

Ibai también a youtube ? Ashei pic.twitter.com/09OgFEXTqE — Tukemiras (@Kelokerealg) July 10, 2022

LA VELADA DEL AÑO 3 Y LO QUE SE SABE HASTA EL MOMENTO

Uno de los eventos que más se esperó en este 2022 fue la Velada del año 2 en que hubo peleas entre creadores de contenido sobre un ring de box. Carola vs. Spursito, Momo vs. Viruzz, Ari Gameplays vs. Paracetamor, Luzu vs. Lolito y Bustamante vs. Mr. Jägger fueron los encuentros que batieron marcas en sintonía para Twitch, algo que no quisieran dejar de lado ante una posible salida de Ibai de su espacio. Ante ello, la Velada del año 3 ya se empieza a preparar para en algún momento del próximo año.

Por el momento, mientras se busca alejarse de Barcelona y el Santiago Bernabéu, tras su remodelación pinta como un posible próximo escenario para el evento, también se juega con la posibilidad de que el espectáculo llegue a Latinoamérica debido a la gran acogida que ha tenido en el continente al suroeste de Europa. Por ahora, los combates que han sido voceados son: