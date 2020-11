El Congreso aprobó este lunes el texto sustitutorio que determina que aquellos que hayan dejado de aportar a su AFP antes de 31 de octubre del 2019 podrán retirar hasta 4 UTI (17,200 soles), excepto los hombres mayores de 55 y mujeres mayores de 50 que puedan acceder al Régimen Especial de Jubilación Anticipada.

Retiro AFP: ¿Quiere decir que ya se puede retirar el dinero del fondo de pensiones?

No, todavía no es posible. La razón es muy sencilla: el proyecto todavía no se convierte en ley. Para que se convierta en ley, el presidente Martín Vizcarra tiene que promulgarla.

Si el Presidente de la República tiene observaciones sobre toda la ley o una parte de la proposición aprobada, las presenta al Congreso en el mencionado término (15 días útiles).

Si vencido el plazo, el Presidente de la República no promulga la proposición de ley enviada, el Presidente del Congreso o el de la Comisión Permanente, según corresponda, realiza el acto de promulgación.

Si se aprueba el retiro de AFP, ¿Cómo se entregará el dinero?

La ley dispone que se realice en tres armadas: un desembolso por 1 UIT (4.300 soles) 30 días después de la solicitud, un segundo por otra UIT 30 días después y el último por el resto (hasta 2 UIT o 8.600 soles) 30 días después.

Retiro AFP: ¿Hasta cuándo se podrá solicitar el dinero una vez que se promulgue la ley?

Lo que indica el dictamen es que se podrá presentar la solicitud hasta 90 días después que la ley sea promulgada. Si en caso te arrepientes y no deseas retirar todo el dinero, tienes hasta 10 días antes de cada desembolso para comunicarle a tu AFP que no quieres el dinero.

