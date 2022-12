Con temática y discografía navideña, la banda musical surcoreana e ícono del genéro de moda entre los ELF peruanos, llegará a suelo limeño por tercera ocasión en el 2023. Super Junior visitará el Perú para mostrar su renovada puesta en escena que forma parte del volumen 9 de su clásico Super Show: Road. Conoce cuándo inicia la preventa de entradas y recordemos lo mejor de su repertorio K-pop a pocos meses de su concierto en la capital.

El inicio del último mes del 2022 llegó con buenas noticias para los fanáticos de Super Junior.

Master Live, productora de shows en Perú, y encargada de gestionar y organizar los impresionantes conciertos de Daddy Yankee y Bad Bunny, confirmó la llegada de Heechul, Si Won, Donghae, Shindong, Eunhyuk, Leeteuk, Yesung, Kyuhyun y Ryeowook para el verano limeño del 2023.

Hasta el momento, Super Junior ha considerado a Lima como la única ciudad latinoamericana en la que brindará un show musical luego de haber cumplido con el cronograma del World Tour que los llevó a Taiwán, y Hong Kong en noviembre, y a Filipinas en diciembre de 2022.

Super Show 9: Road es la sexta gira mundial de conciertos, y la novena internacional que comenzó el 15 de julio de 2022 con 3 presentaciones en su país de origen.

Tras haber completado el servicio militar obligatorio en el 2020, Super Junior, la afamada banda surcoreana de K-pop nacida en el 2005, ha vuelto por todo lo alto, y lo busca demostrar en Perú interpretando las mejores canciones de sus 11 álbumes de estudio.

¿CUÁLES SON LAS CANCIONES MÁS ICÓNICAS QUE SUPER JUNIOR INTERPRETARÁ EN LIMA EN EL 2023?

Desde su álbum debut lanzado el 5 de noviembre de 2005, Super Junior ha acumulado una gran cantidad de temas musicales, hasta su decimoprimer disco de larga duración llamada The Road: Keep On Going que tiene en Mango a una de sus canciones contemporáneas más importantes.

En el 2008, Super Junior dio inicio a su Asia Tour con el K-pop de sus sencillos, “Milagro” y “Twins (Knock Out)”.

Un año antes, en el 2007, la boyband surcoreana lograría vender más de 60 mil copias de su Don’t Don en su primera semana de lanzamiento. El disco incluye canciones como Disco Drive, Mirror, entre otros.

Repasemos el listado de las canciones más icónicas y representativas de Super Junior a pocos meses de que pisen suelo limeño nuevamente con su Super Show 9: Road:

- BLACK SUIT

Primer sencillo del octavo álbum musical llamado Play (2017) que, además, marcó el retorno de varios de sus integrantes tras 2 años de ausencia por el cumplimiento del servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

- ONE MORE CHANCE

Los ELF peruanos esperarán con ansias que Super Junior interprete una de sus mejores baladas. Esta canción, también, está incluida en Play del 2017.

- LO SIENTO (FEAT. LESLIE GRACE)

Con el octavo álbum repackage de Super Junior denominado como Replay, también, llegó la primera colaboración latina de la banda surcoreana de K-pop. En esta ocasión, la personalidad escogida fue la artista estadounidense con raíces dominicanas de 27 años.

- SORRY SORRY

Super Junior lanzó originalmente este himno surcoreano en el 2009 como parte de su tercer álbum de estudio que lleva el mismo nombre, y fue todo un éxito comercial en Asia durante ese año.

¿CUÁNDO SE PRESENTARÁ SUPER JUNIOR EN LIMA?

La boyband surcoreana llegará a Lima de manera confirmada gracias a Master Live.

Según la productora de shows en Perú, el Super Junior World Tour se hará presente en el campo del Estadio de San Marcos en el verano limeño del 2023.

Exactamente, el 11 de febrero, el grupo asiático de K-pop ofrecerá un único e inolvidable show musical, y sus fanáticos podrán empezar a adquirir las entradas con anticipación este sábado 3 y domingo 4 de diciembre con tarjeta Interbank.

¡Perú será parte de la gira Super Show 9: Road! Este 11 de Febrero llega a Lima @SJofficial en un inolvidable concierto donde corearemos sus más grandes éxitos. ✨



SUPER JUNIOR en Lima

🗓️: 11 de Febrero

🏟️: Estadio San Marcos (Campo)

🎫: Preventa Interbank 03 y 04 de Diciembre pic.twitter.com/ekBNByORNd — Masterlive Perú (@masterliveperu) December 1, 2022

Teleticket será la empresa encargada de ofrecer el servicio online para la venta de boletos al Super Show 9: Road.

Compartimos el listado de precios de preventa y full establecidos para el retorno de Super Junior al Perú en el 2023:

- ZONAS (3 y 4 de diciembre)

Platinum Izquierdo - Platinum Derecho / Preventa = 390 soles / Full = 460 soles

VIP / Preventa = 280 soles / Full = 330 soles

Preferencial / Preventa = 140 soles / Full = 165 soles

La información precisa que este sábado 03/12 a partir de las 10 de la mañana, Teleticket habilitará su plataforma para que los miles de ELF puedan iniciar con la compra de las entradas al concierto de Super Junior en San Marcos.