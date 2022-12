Reactívate-10 vuelve con una parrilla nacional e internacional, que espera dejar extasiados a los asistentes el próximo 17 de diciembre en el Estadio San Marcos, donde se presentarán 21 bandas en dos escenarios estelares, en una maratón musical de más de 14 horas.

El festival contará con 6 artistas internacionales en su line up y 15 bandas peruanas que desfilarán en dos escenarios estelares especialmente acondicionados, que iniciarán el show a partir de la 1:00 p.m.

La parrilla internacional incluye al ‘baby de la salsa’, Jerry Rivera, junto al grupo argentino Miranda. Asimismo, uno de los grandes exponentes del género urbano, Tito El Bambino se hará presente con sus más grandes éxitos como “Baila morena”, “Llueve el amor”, “Amor de colegio”, “Sol playa y arena” entre otros.

En cuanto a la cartelera peruana, participarán en esta ocasión: Daniela Darcourt, Deyvis Orozco, el carismático Raúl Romero, Amen con Marcelo Motta, Tony Rosado, Libido, Armonía 10, Los Mirlos, Mauricio Mesones, You Salsa, We The Lion, Combinación de la Habana, Pedro Suárez -Vertiz La Banda, The Outsiders y Tourista.

¿CUÁNDO Y DÓNDE COMPRAR LAS ENTRADAS PARA EL REACTÍVATE-10?

Este jueves 1 de diciembre iniciará la preventa de boletos desde las 10:00 a.m. bajo la modalidad de boxes e individuales en la plataforma digital de Teleticket.

PRECIOS REACTÍVATE-10