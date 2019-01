Superluna de sangre EN VIVO ONLINE desde la NASA: ¿cómo, cuándo y a qué hora ver el eclipse lunar total?

Entre la noche del domingo 20 y la madrugada del lunes 21 de enero, todos los países de América, gran parte de Europa y el este de África será testigo de un mega acontecimiento astronómico: el eclipse total de Luna que provocará una “Superluna”, también conocida como “Luna de sangre”.

Este será el primer fenómeno astronómico de 2019 y en el que la luna se tornará con una intensa tonalidad roja de forma natural. Si quieres observar el gran tamaño que tomará el satélite dependerá mucho del lugar del planeta donde te encuentres, aseguró la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA).

¿Qué es eclipse lunar total y qué es una Superluna de sangre?

El eclipse lunar total es un evento astronómico que sucede cuando la Tierra pasa entre la Luna y el Sol generando una sombra sobre la Luna. Los tres cuerpos celestes deben estar exactamente alineados, de tal modo que la Tierra bloquee los rayos solares que llegan al satélite. Es por ello que los eclipses lunares se dan solo cuando hay luna llena.

La Superluna de sangre es la consecuencia de un eclipse lunar, se da cuando nuestro satélite natural adopta una sorprendente tonalidad roja. Durante el eclipse, la Luna se irá tiñendo de rojo, debido a la refracción de los rayos solares por culpa de la atmósfera terrestre. El color rojizo de la Luna dependerá de la concentración de partículas de polvo de origen volcánico que se encuentran en suspensión.

Cabe mencionar que desde la edad media se le conoce también como “Luna de Sangre Lobo”, debido a que esta coincidía con un auge en los aullidos de estos animales.

¿Cómo, cuándo y a qué hora ver la Superluna de sangre?

La Superluna de sangre no se volverá a repetir hasta el mes de mayo del año 2021, por lo que será un acontecimiento imperdible. El fenómeno atmosférico se verá en España y gran parte de Europa entre las 2.33 horas y las 5.50 horas de la madrugada del domingo al lunes.

En tanto, América Latina, el horario será entre las 23.36 horas y las 04.48 horas de la madrugada.

Ver Superluna de sangre desde Perú

En Perú, la Superluna de sangre será vista desde las 10:33 PM.

Comienzo del eclipse: 10:33 PM

Comienzo de totalidad: 11:41 PM

Fin de totalidad: 00:43 AM

Fin del eclipse parcial: 1:50 AM

Ver Superluna de sangre desde México

En México, el fenómeno será entre las 09:33 y las 00:50 horas.

Comienzo del eclipse: 9:33 PM

Comienzo de totalidad: 10:41 PM

Fin de totalidad: 11:43 PM

Fin del eclipse parcial: 00:50 AM



Ver Superluna de sangre desde España

En España se podrá apreciar el fenómeno desde las 2:33 horas de la madrugada del domingo al lunes.

Comienzo del eclipse: 02:33 AM

Comienzo de totalidad: 03:34 AM

Fin del eclipse parcial: 05:12 AM



Ver Superluna de sangre desde Estados Unidos

En Estados Unidos dependerá del estado en el que se encuentren para apreciar el fenómeno. En su mayoría, podrán ver la Superluna en el siguiente horario:

Comienzo del eclipse: 10:33 PM

Comienzo de totalidad: 11:41 PM

Fin de totalidad: 00:43 AM

Fin del eclipse parcial: 1:50 AM

Ver Superluna de sangre desde Argentina

El fenómeno empezará en Argentina pasada la media noche del domingo al lunes.

Comienzo del eclipse: 00:33 AM

Comienzo de totalidad: 01:41 AM

Fin de totalidad: 02:43 AM

Fin del eclipse parcial: 03:50 AM

Ver Superluna de sangre desde Colombia

Colombia podrá ver la Superluna en el mismo horario que Perú.

Comienzo del eclipse: 10:33 PM

Comienzo de totalidad: 11:41 PM

Fin de totalidad: 00:43 AM

Fin del eclipse parcial: 1:50 AM

Ver Superluna de sangre desde Chile

En Chile, el fenómeno iniciará pasada la media noche del domingo al lunes.

Comienzo del eclipse: 00:33 AM

Comienzo de totalidad: 01:41 AM

Fin de totalidad: 02:43 AM

Fin del eclipse parcial: 03:50 AM

Ver Superluna de sangre desde Ecuador

En Ecuador, el fenómeno pasará en el mismo horario que Perú y Colombia.

Comienzo del eclipse: 10:33 PM

Comienzo de totalidad: 11:41 PM

Fin de totalidad: 00:43 AM

Fin del eclipse parcial: 1:50 AM

Ver Superluna de sangre EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE desde la NASA

El primer fenómeno atmosférico de 2019 será visto en vivo y en directo en los países que me mencionamos líneas arriba, pero también se podrá apreciar la rojiza luna de manera online y través de las plataformas que la NASA pondrá a disposición.

Ver Superluna de sangre online en Facebook

Ver Superluna de sangre online en YouTube

¿Cuánto tiempo durará la superluna de sangre?

La transformación completa de la Superluna Sangre de Lobo tendrá una duración de 3.5 horas e iniciará a las 22:33 p.m. (hora peruana) y alcanzará su punto máximo a las 00:15 del 21 de enero.

¿Cómo ver la Superluna de sangre? ¿Es necesario un telescopio para ver la Superluna de sangre?

La NASA recomendó que para ver la Superluna será necesario asistir a una playa, bosque o campo, puesta estos son lugares donde hay poca contaminación de luz y se podrá ver claramente.

Asimismo, señaló que la temperatura bajará considerablemente en algunos países, por lo que recomienda abrigarse. Además, resaltó que este fenómeno no afecta la vista, por lo que no se necesitará de unos protectores oculares.

No se necesita telescopio para disfrutar de este eclipse. Los cráteres de la Luna podrán ser vistos sin ellos, aunque algunos expertos señalan que un par de binoculares puede ser suficiente.

¿Cuándo ocurrirá la próxima Superluna de sangre?

La NASA ha catalogado este fenómeno como uno de los eventos más deslumbrantes que podremos ver en el cielo durante el 2019 y que no se volverá a repetir uno de las mismas características hasta mayo del año 2021.