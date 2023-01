El estreno “The Last of Us” ha creado gran expectativa entre los fanáticos de las series. La historia, basada en un conocido juego de Play Station, ha sido llevada de gran manera a la pantalla de HBO Max y, tras la emisión de su segundo episodio, no ha hecho más que generar críticas positivas.

Según Spinof, “The Last of Us” ha sido la serie que ha sumado más espectadores de un episodio a otro en HBO Max, luego de haber incrementado 5,7 millones de espectadores durante su estreno en la cadena.

Dicho número representa un aumento de un 22% respecto a los 4,7 millones de la semana pasada. Todo lo contrario sucedió con la conocida “Juego de Tronos”, que tras el lanzamiento del primer capítulo pasó de 2,2 millones de espectadores a 2 millones.

Qué es “The Last of Us”

“The Last of Us” principalmente es un videojuego de terror y de acción y aventura desarrollado por la compañía estadounidense Naughty Dog y distribuido por Sony Computer Entertainment para la consola PlayStation 3 en 2013.

La trama describe las vivencias de Joel y Ellie, un par de supervivientes de una pandemia en Estados Unidos que provoca la mutación de los seres humanos en criaturas caníbales.

¿Cuándo se estrena el capítulo 3 de “The Last of Us”?

El próximo capítulo de “The Last of Us” se podrá ver el domingo 29 de enero en los siguientes horarios. Además, estrena nuevos episodios todos los domingos por HBO. Serán un total de ocho episodios.

En HBO Max: