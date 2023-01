La televisión tiene formas de cerrar ciclos y empezar nuevos. Solo unas semanas después del fin de “The Walking Dead”, serie de zombies que por años arrastró sus tramas sin rumbo en los canales AMC y Star+, HBO lanzó su propia apuesta en el género de las criaturas del horror. Pero describir “The Last of Us” solo como una serie postapocalíptica no le hace justicia.

Basada en el aclamado juego para consolas PlayStation, “The Last of Us” muestra a un mundo destruido por el cordyceps, hongo que en la vida real convierte a las hormigas en zombies, pero que en esta ficción muta hasta infectar a las personas. Las víctimas pierden la consciencia y solo viven para atacar. Veinte años después ya no hay bancos, no hay internet, no hay civilización. Solo quedan pequeñas sociedades gobernadas por militares algunas, por civiles armados otras.

En esa “nueva normalidad” Joel (Pedro Pascal) recibe el trabajo de cuidar de la adolescente Ellie (Bella Ramsey), la única persona inmune al cordyceps. Tiene que llevarla con las Luciérnagas, grupo opositor a los militares que estaría desarrollando una vacuna. Durante su viaje los dos sobrevivientes descubren que, aunque el mundo esté hecho pedazos, todavía se pueden crear vínculos paternales.

Uno de los infectados intenta atacar a Joel y Sarah en el primer capítulo de "The Last of Us". (Foto: HBO)

Que el videojuego original haya sido creado como una experiencia cinematográfica hace que el paso a una serie de televisión no tenga los problemas que, tradicionalmente, han afectado a las adaptaciones previas de material interactivo. ¿Los ejemplos más trágicos? La película noventera de “Super Mario Bros.” y la reciente serie de “Resident Evil”. Por el lado de la fidelidad, la serie de HBO parece ser, de acuerdo a las primeras críticas, cercana a la historia del juego.

Del videojuego a la televisión

Si bien la fidelidad al original siempre ayuda, al final se trata de aprovechar las particularidades del medio. De ahí que HBO no solo trabaje en esta serie con Neil Druckman, creador del juego, sino con el guionista Craig Mazin, cuya miniserie “Chernobyl” generó tal impacto que es considerada una de las mejores producciones de TV de la historia.

El perfil de los actores podría llenar varios artículos aparte. Los roles principales tienen a dos veteranos de “Game of Thrones”, Pedro Pascal como Bella Ramsey, que interpretaron a Oberyn Martell y Lyanna Mormont; personajes que se ganaron el aprecio del público para después morir de las formas más atroces. También está el siempre divertido Nick Offerman, que en esta ficción interpreta al sobreviviente paranoico Bill, mientras que Ana Torv, protagonista de la recordada serie “Fringe”, es la compañera de misión de Joel, Tess.

Joel y Tess, personajes clave en el debut de "The Last of Us". / HBO Max

Como toda serie postapocalíptica, puede que en “The Last Of Us” lo visual, la violencia, sea lo más llamativo. Pero es lo que yace debajo de esa envoltura, la construcción de vínculos entre personajes y su relación con el mundo, lo que hizo de la obra original un logro conjunto de la técnica y el arte. La serie parece ir por ese camino.

¿Cuándo se estrenan los nuevos epiosidos?

Esta es la guía de capítulos de “The Last of Us” para seguir su estreno en HBO Max y HBO:

Capítulo Título Fecha de estreno Episodio 1 When You’re Lost in the Darkness 15 de enero Episodio 2 Infected 22 de enero Episodio 3 Sin título 29 de enero Episodio 4 Sin título 5 de febrero Episodio 5 Sin título 12 de febrero Episodio 6 Sin título 19 de febrero Episodio 7 Sin título 26 de febrero Episodio 8 Sin título 5 de marzo Episodio 9 Sin título 12 de marzo

Además… A saber “The Last of Us” estrena nuevos episodios todos los domingos por HBO. Serán un total de ocho episodios. El juego original está disponible para consolas PS3, PS4 y PS5. Llegará a PC el 3 de marzo próximo.