Al mismo estilo que “The Last of Us”, “GTA 5″ busca lanzar su propia serie, inspirada en el videojuego mencionado anteriormente, en el que reunirá a más de 100 streamers para ser partícipes del proyecto.

Debido al gran éxito de la serie de HBO protagonizada por Pedro Pascal, la comunidad de streamers no quieren desaprovechar la oportunidad de generar contenido y ha surgido “The Last One”, una serie que trasladará la narrativa de zombies a Twitch.

Fue hace varios días que se confirmó el lanzamiento de este cruce de videojuegos, en el que ya se anunciaron algunos nombres y donde resaltó la participación del inconfundible Ibai LLanos.

¿DE QUÉ TRATARÁ “THE LAST ONE”?

Según informa Bolavip Gamer, el concepto es bastante simple: habrá 150 participantes, y el objetivo será sobrevivir a los zombies hasta que solo un streamer quede en pie.

¿QUIÉNES SON LOS PARTICIPANTES?

Folagor, Cristinini, Spursito y Ari Gameplays son algunos de los streamers que ya aseguraron su participación. Faltando aún algunos días para que comience el juego, los organizadores ya confirmaron la asistencia de casi la mitad de los participantes.

Gracias a MeriStation, a continuación te ofrecemos la lista con todos los streamers e influencers que han sido confirmados para participar en The Last One, la serie de GTA 5 basada en The Last of Us. Además, te recordamos que todavía quedan 77 más por sumarse a la fiesta en los próximos días.

Ari Gameplays

Ibai Llanos

El Perita

Folagor

Agente Maxo

Budcat

Carola

CooLifeGame

Corvus Clan

Cristinini

Almejita

Amablitz

Amph

Anamarrero

Ander

Deqiuv

Dess

Edurnity

Paracetamor

ElChurches

Elded

Genesis

Goes

Aldo Geo

Axozer

Hitboxking

Imantado

Jotacanario

Karchez

Ken Flow

KenaiSouza

Keroro

Komanche

Kroketa

Laxxuz

Mafer Rocha

Missandie

Ollie GamerZ

Paco Paredes

Pereira

Missa Sinfonia

Nexxuz

Nia Lakshart

Noni

Nuvia

Perxitaa

Piezas

Pipepunk

Polispol

Poseidon

Pqemiss

Quiinoo XX

Ricoy

Rioboo

Sr. Elemao

Stratus

Tanizen

The Catacroquer

Rivers

Robleis

Roier

Ruperto

Salvamoz

Shadounne

Spursito

Train

xCry

xTheFocusx

Zein

Zilverk

Zorman

Renrize

RickyEdit

¿CUÁNDO COMIENZA “THE LAST ONE”?

La serie comenzará el próximo 8 de marzo cuando los jugadores empiecen a crear sus personajes, pero no es hasta el día siguiente, 9 de marzo, que el juego comenzará oficialmente.

¿CÓMO VERLO EN VIVO?

Para poder seguir día tras día el proyecto, podrás hacerlo a través de los canales de Twitch y Youtube de cualquiera de los participantes de “The Last One”, como es el caso de Cristinini, Spursito, Ibai o Folagor, entre muchos otros.