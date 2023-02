Una joven neoyorquina viene causando sensación en la red social TikTok y no por bailar las últimas tendencias, sino por el increíble tamaño de sus ojos, atributo que ya la hizo viral.

Nos referimos a Sam McNab, una estudiante de Florida, quien comparte vídeos de ella mirando fijamente a la cámara con los ojos bien abiertos. Solo esto ha sido necesario para que la joven se gane el cariño del público y acumule más de 250,000 seguidores.

“La gente dice todo tipo de cosas locas sobre quién o cómo me parezco. Obtuve de todo, desde personajes de Tim Burton, Bichos, Nicole Richie, Mr. Bean, Gollum, personajes de dibujos animados… no hay casi nada que no haya escuchado antes”, comenta Sam.

“Muchos de mis comentarios suelen ser de personas que piensan que tengo problemas de tiroides o la enfermedad de Graves, lo cual no es así. Me hice pruebas en el pasado, los ojos grandes solo están en mis genes y son parte de mi familia”, añade.

Su vídeo más popular es una compilación de clips cortos en los que simplemente mira a la cámara y da su peculiar mirada. Estas imágenes cuentan con más de 22 millones de visualizaciones y acumulan más de 2,4 millones de ‘me gusta’, según recoge 20 minutos.

“Encuentro muchos comentarios bastante divertidos. Quiero decir, incluso creo que las cosas que puedo hacer con mis ojos y el aspecto que tengo pueden ser raros y un poco aterradores, pero a la gente le encanta”, comparte Sam acerca del recibimiento que ha tenido de sus seguidores.

La joven también comenta que recibe muchos comentarios sobre chicas que antes se sentían inseguras sobre sus ojos grandes y que ahora gracias a ella se tienen más confianza. “He recibido tantos mensajes directos y comentarios de chicas jóvenes que dicen que tienen ojos grandes y que siempre se han burlado de ellas o las han intimidado por eso, pero mis videos les ayudan a darles la confianza que necesitan. Eso para mí es lo más gratificante”, señala.

“Les digo que me encanta tener esta cosa única sobre mí que me permite destacarse de otras personas en el buen sentido, entonces, ¿por qué no aceptarlo?”, concluye.