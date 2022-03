Carlos Alvarado, es un inmigrante de El Salvador que, como millones de compatriotas suyos, emigró a Estados Unidos, en busca de una vida mejor y ahora se ha vuelto una sensación en TikTok por su habilidad para trabajar sobre tacones sin perder el equilibrio.

El hombre de 42 años trabaja como basurero en Houston para la empresa privada, Texas Pride, ahí su labor consiste en bajar con rapidez de la parte trasera de un camión para volcar los contenedores del vecindario en el interior de la tolva y, a continuación, volver a subir al vehículo para avanzar unos metros más, pero Carlos le añade un toque especial ¡Lo hace en tacones!

“Un día encontramos un montón de zapatos, un par me quedó perfecto y desde entonces me los pongo. Un muchacho me hizo un vídeo, lo subió a TikTok y como a las cinco horas me llama y me dice que soy famoso porque el vídeo se ha hecho viral. Muchas personas han empezado a apoyarme”, asegura en una entrevista concedida al programa Primer impacto, de Univisón.

Alvarado es capaz de descargar los contenedores de 20 o 30 kilos de basura, hacer un pequeño sprint y, a continuación, volver a levantar otro bote, todo con tacones. Él asegura que le encanta su trabajo y, de hecho, ha compartido varios vídeos en los que aparece bailando con los contenedores o haciendo piruetas, siempre con zapatos de tacón.

“Me dedico con la pasión más grande que puede haber para recoger la basura. Hago piruetas, me gusta bailar, amo mi trabajo y eso pienso que es lo que más le ha encantado a la gente. Nunca me ha dado vergüenza”, comenta Alvarado.

El recorrido por la ciudad recolectando botes de basura arriba del camión pasó a ser su escenario, en el que él, día a día trata de brillar para enamorar a sus seguidores, según indica el portal web La Vanguardia.

En las redes sociales, es conocido como Jusepi Don Tacón o Jusepi La Bombón, este salvadoreño cuenta con más de 100.000 seguidores en TikTok, una red social en la que aprovecha su popularidad para intentar ayudar a quien lo necesite.

Así fue como hospedó a una persona sin hogar en su casa por un tiempo mientras buscaba ayuda en su cuenta de TikTok para encontrarle una vivienda. También encontró un negocio que no para de crecer, pues a partir de su fama muchos mercados de la zona lo contactaron para que publicite sus marcas.

Actualmente, Carlos recorre las calles en el camión, donde sus seguidores lo esperan con botellas de agua y hasta le piden fotos. Su vida ha cambiado completamente y después de casi una década en Estados Unidos, pudo pagarle los billetes a su madre para volver a encontrarse.

