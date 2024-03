Para tener una vida saludable, es importante incluir dentro de la alimentación las vitaminas, ya que son sustancias esenciales para el bienestar del organismo. En esta línea, destaca la vitamina C, también conocida como ácido ascórbico, que es una sustancia hidrosoluble fundamental para el crecimiento y desarrollo normal de una persona.

El consumo de vitamina C, ya sea de forma tópica como oral, nos protege de muchas enfermedades y brinda un aspecto saludable a nuestra piel, y de no incluirla en nuestra alimentación, nos estaríamos exponiendo a contraer enfermedades, en especial las que afectan directamente al sistema inmunitario.

Dicho esto, en la siguiente nota te contamos por qué no debe faltar la vitamina C en la dieta de las personas, así como mencionarte cómo se puede ingerirla de manera natural.

¿QUÉ BENEFICIOS DE LA VITAMINA C?

Entre sus funciones generales de la vitamina C, está el hecho de formar colágeno, proteger el sistema inmune y mejorar la digestión.

Para ser más específicos, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, Medline Plus, indica que esta vitamina cumple las siguientes funciones:

Producir colágeno (proteína que se encarga de unir los tejidos de la piel, músculos, huesos, cartílagos, tendones, vasos sanguíneos e intestino).

Retrasar el envejecimiento prematuro de la piel.

Sanar heridas y formar tejido cicatricial.

Reparar y mantener el cartílago, los huesos y los dientes.

Reforzar el sistema inmunológico.

Ayudar a la absorción del hierro y calcio.

¿CÓMO CONSUMIR VITAMINA C DE MANERA NATURAL?

Es importante mencionar que el cuerpo no puede producir la vitamina C por sí solo; entonces, es fundamental consumir vitamina C ya sea con alimentos o con suplementos.

Si deseas incluir esta vitamina en tu dieta diaria, debes tener en cuenta las siguientes frutas y verduras, las cuales la contienen:

Melón

Frutas y jugos de cítricos, como las naranjas y toronjas

Kiwi

Mango

Papaya

Piña

Fresas

Frambuesas

Moras

Arándanos

Sandía

Brócoli

Col o repollo

Coliflor

Pimientos rojos y verdes

Espinaca, nabos verdes y otras verduras de hoja

Papa o patata blanca

Camote

Tomates y su jugo

Cidrayote

¿QUÉ FRUTA TIENE ALTO PORCENTAJE DE VITAMINA C Y QUE AYUDA A EVITAR RESFRIADOS?

La fruta en cuestión es el ‘pomelo’, de naturaleza crítica. Se caracteriza por tener componentes nutricionales como la vitamina C, ácido fólico y carotenos. Este fruto suele ser más popular en temporada de otoño e invierno y está compuesto en casi su totalidad (90%) por agua, lo que lo hace el aliado ideal para quienes buscan perder peso, ya que no representa un aporte calórico significativo.

¿CUÁL ES LA CANTIDAD DE VITAMINA C QUE SE RECOMIENDA CONSUMIR?

La edad de la persona determinará cuánto debes consumir de vitamina C. Por ello, los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) indican las siguientes cantidades promedio diarias, expresadas en miligramos (mg):