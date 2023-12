En la actualidad, la Inteligencia Artificial (IA), además de sorprender a miles de personas, también intimida a muchos debido a que sus capacidades tecnológicas, que significan un gran aporte y una herramienta útil, podrían reemplazar la función de otras personas. Ante este potencial escenario, algunos profesionales han encendido las alarmas debido a que sienten que en un futuro no muy lejano la IA podría dejarlos de lado, considerando especialmente que los avances tecnológicos no paran de crecer y que los proyectos ambiciosos no cesan.

Expertos como Bill Gates, cofundador de Microsoft, decidieron manifestarse sobre este tema y expresar su análisis y visión sobre lo que sucederá en un futuro en el mercado laboral, anunciando por ejemplo cuáles cree que son los oficios que no serán suplantados por la inteligencia artificial.

¿CUÁLES SON LAS PROFESIONES QUE NO SE VERÁN AFECTADAS POR LA IA?

En los últimos meses, el avance de la Inteligencia Artificial se robó la atención de todo el mundo, puestos que surgieron bots de conversación como ChatGPT o Bard que respondían cualquier interrogante ya sea de manera concisa o extensa. También se revelaron programas que se encargaban de la creación de imágenes, modificación de audio y la posibilidad de grabar mensajes supuestamente expresados por personajes famosos o de ficción.

Todas estas acciones de alguna manera han logrado a integrarse en el mundo laboral, lo cual ha preocupado a muchos trabajadores puesto que consideran que sus puestos laborales podrían estar en peligro. En esta línea, Bill Gates adviritó que hay algunas profesiones podrían desaparecer, aunque también mencionó que otras no sufrirían el mismo destino.

Entre los trabajadores que no podrían ser reemplazados por la IA, según recoge La Nación, están:

Operarios y trabajadores del sector de la construcción

Operarios en la industria alimenticia y de preparación de comidas

Mecánicos de automóviles y bicicletas

Peluqueros

Atletas

Extractores de petróleo

Instaladores de electrodomésticos

Productores de cárnicos

Entre otros

Por otro lado, en la lista de las profesiones que podrían perder vigencia en un futuro debido a los avances tecnológicos se encuentran las carreras de administración, contabilidad, periodismo, literatura y las relaciones públicas.

¿CÓMO VARIARÁ LA VIDA EN 5 AÑOS CON EL USO DE LA IA, SEGÚN BILL GATES?

El magnate tecnológico, mediante su blog GatesNotes, realiza algunas predicciones sobre cómo todas las personas usaran la IA dentro de cinco años, destacando que tendrá un gran impacto en cuatro áreas: atención médica, educación, productividad y entretenimiento.

Ámbito de la salud

Bill Gates señala que actualmente se usa la IA en medicina para tareas administrativas, como agendar citas o elaborar notas; pero la inteligencia artificial realmente será útil cuando ayude directamente a los pacientes. Asimismo, señala que la IA ayudará al personal médico a que tome decisiones y sean más productivos.

Ámbito de la educación

El filántropo estadounidense considera que la IA facilitará el trabajo de los profesores y ayudarán en el aprendizaje de los estudiantes. En esta línea, resalta que los docentes no se verán relegados, sino que el software permitirá liberar a los maestros del papeleo y otras tareas para que se enfoquen en otras partes más importantes de la educación.

Ámbito de la productividad

Gates se imagina un futuro donde cada individuo tenga una inteligencia artificial que le ayude con diversas tareas y las realice de forma independiente si lo desean. En este sentido, el magnate espera que las empresas integren la IA en los centros de trabajo, para que sean un apoyo constante para los subordinados y permita con mayor agilidad la toma de decisiones y la ejecución de tareas.

Ámbito del entretenimiento

Por último, el visionario de la tecnología considera que la IA te podrán recomendar películas, libros, series, música y podcasts. Además, también será útiles para las compras, puesto que podrá leer y resumir reseñas de un producto, lo cual ayudará decidir a cada persona si comprarlo o no.