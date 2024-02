El 29 de febrero de este año ha surgido una tendencia viral en la plataforma TikTok que promueve el regalo de flores amarillas como gesto especial para esa fecha excepcional. Inspirada en un fragmento de una canción; en la siguiente nota te contaremos todo lo que debes saber, además de otros datos relacionados a este tema.

POR QUÉ ESTE 29 DE FEBRERO SE REGALARÁN FLORES AMARILLAS, SEGÚN VIRAL EN TIKTOK

Este 29 de febrero, se ha vuelto tendencia en TikTok el gesto de regalar flores amarillas, impulsado por un fragmento de la canción “Cómo te atreves” de la banda colombiana Morat.

La frase “claro que te pensé hoy” de la canción ha inspirado a numerosas personas a expresar su afecto y cariño hacia sus seres queridos mediante este gesto especial en el día extra que ofrece el año bisiesto.

Esta iniciativa, que ha cobrado popularidad en las redes sociales, busca aprovechar la singularidad de esta fecha para transmitir emociones y crear momentos significativos entre amigos, parejas y familiares.

El regalar flores, más allá de ser una moda en las redes sociales, es un gesto cargado de significado que se remonta a siglos atrás. Considerado como una forma de transmitir emociones y sentimientos, el acto de regalar flores ha sido parte de diversas culturas y tradiciones en todo el mundo.

Además, se ha desarrollado un lenguaje simbólico en torno a las flores, conocido como floriografía, que atribuye diferentes significados a cada tipo y color de flor, lo que añade profundidad y belleza al gesto de obsequiarlas

CUÁL ES LA LETRA DE LA CANCIÓN “CÓMO TE ATREVES” DE MORAT

Hoy me pregunto qué será de ti

Te tuve cerca y ahora estás tan lejos

Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible

Es imposible

No me perdono, sé que te perdí

Pero expiraron los remordimientos

Fui dictador y el no dejarte ir

Debió haber sido mi primer decreto

Cuatro años sin mirarte

Tres postales y un bolero

Dos meses y me olvidaste

Y ni siquiera me pensaste

Un 29 de febrero

Andan diciendo por la calle

Que solo le eres fiel al viento

El mismo que nunca hizo falta

Para levantar tu falda

Cada día de por medio

¿Cómo te atreves a volver? (oh-oh)

A darle vida a lo que estaba muerto

La soledad me había tratado bien

Y no eres quien para exigir derechos

¿Cómo te atreves a volver? (oh-oh)

Y a tus cenizas convertir en fuego

Hoy mis mentiras veo caer

Que no es verdad que te olvidé

¿Cómo te atreves a volver?

Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh-ooh (oh-oh)

Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh-oh (no, no, no)

¿Por qué volviste si te vas a ir?

Tantas mentiras que al final no veo

Nunca fui bueno para distinguir

Al fin y al cabo, siempre me las creo

Cuatro vidas me juraste

Tres “te odio” y un “te quiero”

Dos consejos para darte

Prefiero ser un cobarde

Que olvidarte de primero

Andan diciendo por la calle (andan diciendo por la calle)

Que solo le eres fiel al viento (que solo le eres fiel al viento)

El mismo que nunca hizo falta

Para levantar tu falda

Cada día de por medio

¿Cómo te atreves a volver? (oh-oh)

A darle vida a lo que estaba muerto

La soledad me había tratado bien

Y no eres quien para exigir derechos

¿Cómo te atreves a volver? (oh-oh)

Y a tus cenizas convertir en fuego

Hoy mis mentiras veo caer

Que no es verdad que te olvidé

¿Cómo te atreves a volver?

Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh-oh (oh-oh)

Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh-oh (no, no, no)

¿Cómo te atreves a volver?

Me hiciste daño pero sigo vivo

Contigo yo me acostumbré a perder

Mi corazón funciona sin latidos (¡no!)

¿Cómo te atreves a volver? (¿cómo te atreves a volver?; oh-oh)

Y a tus cenizas convertir en fuego (en fuego)

Hoy mis mentiras veo caer

Que no es verdad que te olvidé

¿Cómo te atreves a volver? (¡oh!)

Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh-oh (¿cómo te atreves a volver?; oh-oh)

(¿Cómo te atreves a volver?) oh-oh-oh-ooh, oh-oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh-oh (no, no, no)