África es uno de los continentes que reúne a majestuosos e impresionantes monumentos de milenios de antigüedad cuyas construcciones revelan enigmáticos casos. El periodo de los faraones representa precisamente la época en la cual se edificaron cada una de las Pirámides de Egipto que muchísimo tiempo después han formado parte de investigaciones que revelan detalles inéditos acerca del vínculo existente con el Río Nilo. A propósito de últimos estudios realizados y publicados en prestigiosa revista internacional, conoce qué tan importante y clave fue una de las vías fluviales más largas del mundo para el levantamiento de tan icónicas estructuras turísticas.

POR QUÉ FUE IMPORTANTE EL RÍO NILO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PIRÁMIDES DE EGIPTO SEGÚN ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Con el transcurrir de los años, diversos misterios empiezan a develarse acerca de la forma cómo es que imponentes complejos arqueológicos y célebres monumentos construidos durante el tercer milenio antes de Cristo (a.C.), finalmente lograron edificarse y hoy como las Pirámides de Egipto perduran tras un proceso en el cual tuvieron que ver los paisajes acuáticos del Río Nilo.

El 29 de agosto de 2022, el Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) hizo público un artículo de investigación donde expone detalles acerca de análisis paleoecológicos que ponen en evidencia lo importante que fue el mayor caudal del África y sus niveles más altos de hace unos 4,500 años para facilitar la logística de transporte, por ejemplo, en cuanto a material se refiere con el objetivo de levantar las 3 más famosas y reconocidas obras: Keops, Kefrén y Micerino.

“El Río Nilo, con sus inundaciones dinámicas y su comportamiento migratorio, jugó un papel clave en la configuración de la historia del antiguo Egipto”, se puede leer en parte del texto compartido por una de las revistas científicas multidisciplinarias más citadas y completas del mundo, haciendo hincapié en que los “ingenieros ... aprovecharon sus inundaciones anuales, utilizando un ingenioso sistema de canales y cuencas que formaban un complejo portuario al pie del la meseta de Guiza”.

De acuerdo a las hipótesis planteadas en base a investigaciones llevadas a cabo sobre la construcción de tan icónicas pirámides que “constituyen antiguas hazañas de ingeniería que han fascinado a la humanidad durante milenios”, el artículo sustenta que la importancia del mayor caudal africano radica en la facilidad brindada para “transportar suministros y materiales de construcción directamente al complejo piramidal” luego de haber atravesado el Nilo en Keops y despejar cuencas hasta las profundidades del río con la finalidad de aprovechar el aumento anual de 7 metros de la inundación como un elevador hidráulico.

(Foto: iStock) / Anton Aleksenko

Asimismo, cabe resaltar que las conclusiones finales establecen que dichos “canales y puertos también habrían sido clave para el transporte de materiales a larga distancia a través del Nilo, facilitando la logística de transporte y para el suministro continuo de los diversos proyectos de construcción de la meseta ...”, e importante para unir Guiza con las ciudades cercanas en la región menfita y en el delta.

EL RÍO NILO Y SU IMPORTANCIA EN LA ACTUALIDAD