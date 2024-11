Con el objetivo de garantizar el éxito de la realización de la Semana de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2024, el Gobierno peruano decretó el jueves 14, viernes 15 y sábado 16 de noviembre como días no laborables para Lima Metropolitana, la provincia de Huaral y la Provincia Constitucional del Callao. Esta medida podrá ser aprovechada tanto por el sector público como por el privado, aunque los trabajadores de este último sector deberán coordinar con sus superiores.

Aunque la reciente medida del gobierno pueda parecer una buena noticia para muchos trabajadores, no todos podrán gozar de este beneficio. Debido a cambios realizados en el Decreto Supremo N° 110-2024-PCM, se ha establecido que ciertos grupos laborales quedarán excluidos de esta disposición. Esto significa que, mientras algunos podrán descansar, otros deberán continuar trabajando con normalidad. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁL ES LA MODIFICACIÓN QUE REALIZÓ EL PODER EJECUTIVO RESPECTO A LOS DÍAS NO LABORABLES?

Con el fin de mantener la continuidad de los servicios considerados esenciales, el Poder Ejecutivo, mediante el nuevo Decreto Supremo N° 123-2024-PCM, autorizó a las empresas privadas a determinar qué trabajadores son indispensables para operar durante los días no laborables. Esta decisión busca garantizar que la población no se vea afectada en el acceso a servicios básicos.

Entre las empresas que deberán decidir quienes de sus trabajadores deberán continuar con sus funciones, están aquellos que brindan servicios sanitarios y de salubridad, limpieza y saneamiento, electricidad, agua, desagüe, gas y combustible, sepelios, comunicaciones y telecomunicaciones, transporte, pesca, puertos, aeropuertos, terrapuertos, hoteles y establecimientos de hospedaje que reciban y presten servicio a huéspedes, restaurantes, seguridad, custodia, vigilancia, empresas del sistema financiero y otros servicios financieros, y traslado de valores y expendio de víveres y alimentos.

Asimismo, la nueva normativa resalta que no podrán gozar de los días libres aquellas labores indispensables en empresas privadas, cuya suspensión pueda poner en peligro la vida de las personas, afectar la seguridad, interrumpir el suministro de bienes o servicios vitales, o impedir que la empresa reanude sus operaciones de manera inmediata. “Tales labores y la designación de los trabajadores que deben desempeñarlas son determinadas por el empleador”, sostiene el nuevo decreto.

Cabe destacar que aquellos trabajadores de las empresas privadas que operen durante los días no laborables, no tendrán la obligación de recuperar las horas no trabajadas.

¿QUÉ AGREGÓ EL GOBIERNO PERUANO AL DECRETO SOBRE LOS DÍAS NO LABORABLES POR APEC?

Aparte de definir las excepciones a los días no laborables, el Poder Ejecutivo ha ordenado que los trabajadores del sector público realicen teletrabajo de manera obligatoria durante los días previos a la cumbre del APEC, que vendrían a ser el lunes 11, martes 12 y miércoles 13 de noviembre de 2024.

Para garantizar la continuidad de los servicios públicos considerados esenciales, se exceptuará del teletrabajo a los empleados cuya presencia física sea estrictamente necesaria, así como a aquellos que realizan funciones que no pueden llevarse a cabo de manera remota.

Asimismo, se indica que las empresas privadas podrán optar por el teletrabajo como modalidad laboral, siempre y cuando exista un acuerdo previo entre el trabajador y el empleador, respetando la legislación laboral vigente.

En este contexto, también se dispuso que todos los colegios, universidades y demás instituciones educativas, tanto públicas como privadas, impartan sus clases de manera virtual en los días 11, 12 y 13 de noviembre.

¿QUÉ ES EL APEC Y POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE?

Desde su creación en noviembre de 1989, APEC reúne a 21 economías del Asia-Pacífico, una región caracterizada por su dinamismo económico. El objetivo principal de este foro es fomentar un mayor bienestar en la región a través de la implementación de la “Visión APEC Putrajaya 2020-2040″, que se centra en tres ejes principales: liberalización del comercio e inversión, impulso a la innovación y la digitalización, y un crecimiento económico que beneficie a todos los sectores de la sociedad, según informa Infobae Perú.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA DÍA NO LABORABLE Y FERIADO?

Aunque muchas personas relacionan el feriado con el día no laborable, existe una diferencia entre ambos términos. Aquí te presentamos las diferencias: