OVNIS en Estados Unidos: Cuántos avistamientos hubo y qué dijo el Gobierno de USA al respecto

Por varios años, el Gobierno de Estados Unidos ha venido ignorando en gran parte los informes sobre ciertos misteriosos objetos voladores, los cuales han logrado ser vistos desplazándose por medio del espacio aéreo militar restringido. No obstante, en estos días, se está empezando a reconocer de a pocos que los ovnis, a los que el Pentágono se refiere como fenómenos aéreos no identificados, son auténticos.

¿QUÉ DIJO DAVID GRUSCH SOBRE LOS AVISTAMIENTOS DE OVNIS?

Durante la audiencia que se llevó a cabo en el Congreso, David Grusch indicó que tenía conocimiento de la existencia de “un programa de ingeniería inversa y recuperación de fallas UAP (Fenómenos Aéreos no Identificados) de varias décadas” al que no pudo acceder. También, aseguró que el gobierno estadounidense tebdría a cargo algunas naves extraterrestres y cuerpos no humanos, en base a sus entrevistas con 40 testigos.

Entonces, el hombre explicó que aquel programa secreto estaría financiado por medio de una “apropiación indebida de fondos” y que él lideró los esfuerzos del Departamento de Defensa para analizar reportes de avistamientos de OVNIs.

Asimismo, el exmilitar reveló que si bien no había visto ninguno de estos fenómenos, tenía “conocimiento de personas que habían resultado dañadas o lesionadas en los esfuerzos por encubrir u ocultar” la posesión de “tecnología extraterrestre”. Por último, sostuvo que se habrían recuperado restos “biológicos no humanos” de naves que colisionaron, pero se negó a dar detalles específicos sobre los casos que conocía.

¿CUÁNTOS CASOS DE OVNIS RASTREÓ EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS?

Haces unos meses, exactamente en abril, Sean Kirkpatrick, director de la Oficina de Resolución de Anomalías del Pentágono, constituidas por el Congreso para centrarse en los FANI, informó ante una subcomisión del Senado que el gobierno americano se encontraba rastreando 650 casos potenciales de fenómenos aéreos no identificados, reproduciendo videos de dos de los episodios.

En ese momento, Kirkpatrick subrayó que no contaba con pruebas de vida extraterrestre y que su oficina no había hallado “ninguna prueba creíble” de objetos que desafíen las leyes conocidas de la física. El funcionario brindó algunos videos de dos casos que habían sido desclasificados, uno que había sido resuelto y el otro aún sin resolver.

El primer video revelaba una pequeña esfera que circulaba por medio de la pantalla de la cámara de un dron MQ-9 en el Medio Oriente en 2022. La cámara del dron siguió al objeto mientras se movía por el cielo, entrando y saliendo de la pantalla.

Mientras tanto, el segundo video, fue captado en el sur de Asia a inicios de este año. Un objeto pasaba al lado de drones MQ-9, uno que fue registrado en un video que tenía apariencia de propulsión detrás de él, que Kirkpatrick dijo que al comienzo se creía que era “verdaderamente anómalo”. Luego dijo que separaron el video cuadro por cuadro, por lo que su oficina determinó que era una “imagen en la sombra”.