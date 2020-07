A partir de hoy, lunes 27 de julio, los usuarios del transporte público que no cuenten con protector facial no podrán viajar en las unidades que brinden este servicio, informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Según establece la norma publicada por el Gobierno, esta medida busca reducir la propagación del COVID-19 en uno de los posibles focos de contagio como lo son las unidades de transporte público.

“Durante esta semana hemos realizado una fiscalización orientativa en distintos puntos de Lima y Callao, verificando que un 69% de usuarios ya portan el protector facial, lo cual saludamos y felicitamos. Sin embargo, existe todavía un 31% de usuarios que no acatan esta disposición, quienes no solo se exponen a contraer la Covid-19, sino representan un riesgo para los demás pasajeros”, indicó Eduardo Melgar, director de Fiscalización y Sanción de la ATU.

¿Hasta cuándo se deberá usar protector facial en el transporte público?

Inició como una marcha blanca de 10 días, pero la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) determinó que desde este 27 de julio los ciudadanos que no lleven protectores faciales no podrán utilizar el transporte público. Además, se aplicarán multas y retención de las licencias de conducir si no se cumple con esta medida que se mantendrá durante el estado de emergencia decretado en el país.

Si llevo mascarilla y no protector facial, ¿puedo subir al transporte público?

No. Ya lo mencionó la ATU, la medida incluye mascarilla y protector facial. Sin ninguno de estos dos implementos los usuarios no tendrán permitido subir a ningún transporte público.

“Nuestra exhortación a los ciudadanos a no perder su viaje, no se les va a permitir subir a las unidades sin su protector facial y si lo hacen, serán retirados”, explicó el director de Fiscalización y Sanción de la ATU, Eduardo Melgar.

Cobradores y pasajeros deben utilizar protectores faciales en el transporte urbano, señala la ATU. (Foto: Ángela Ponce)

¿Recibiré alguna multa si abordo el transporte público sin protector facial?

No. Pero eso no quiere decir que puedas hacerlo, ya que es una obligación de todos los pasajeros portar el protector facial en el transporte público a fin de reducir el riesgo de contagio de COVID-19. Los usuarios no recibirán sanciones, pero serán retirados de la unidad y no podrán subir a otra si no cuentan con el escudo facial.

“La norma es obligatoria, pero deben entender que las personas deben formar hábitos. Desde el lunes se aplicará un régimen sancionador”, remarcó el representante de la ATU.

¿Quiénes sí recibirán multa?

Los que sí recibirán sanciones a partir desde este lunes 27 de julio son los conductores, cobradores y propietarios de las unidades de transporte público que permitan subir a pasajeros sin mascarillas ni protector facial. La multa será de S/430, además se les retendrá la licencia de conducir a los choferes, detalló la Autoridad de Transporte Público (ATU).

¿Esta medida incluye a todos los transportes públicos?

Sí. La norma incluye a combis y buses, así como las unidades del Metropolitano, Metro de Lima y los Corredores Complementarios. Las personas tampoco podrán ingresar a estas estaciones si no llevan puestos el protector facial y mascarilla. Por ello, los fiscalizadores de la ATU se desplegarán en diferentes puntos de Lima y Callao, verificando que los usuarios lleven ambos implementos de protección.

¿Cómo debe usarse el protector facial?

Según el Minsa, existen dos tipos de escudos, los que tienen pantalla móvil (recomendado para la población en general) y los que tienen pantalla fija (de uso médico).

Recuerda que, el escudo debe cubrir ambos lados de la cara y hasta por debajo del mentón, y debe ser limpiado y desinfectado luego de cada uso con mucho cuidado. Esto es lo que debes tomar en cuenta:

Revisa que esté en buen estado.

Lávate las manos.

Colócate la mascarilla y luego el escudo facial.

Ajusta el protector facial para que no se mueva (evitar que baile en la cara).

El retiro del protector es hacia arriba y hacia atrás.

Debes cerrar los ojos al momento del retiro y cuida que la mascarilla no toque tu cara.

Luego, lava el escudo. Puedes echar spray o sumergirlo en una solución de cloro, con alcohol u otro desinfectante.

26/07/2020