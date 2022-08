Un vídeo que fue publicado en TikTok se hizo viral, pues se trata de Maddie McGivern, una joven americana decidió salir con sus amigos a un bar a pasar un buen momento. Sin embargo, cuando decide regresar a casa, se encontró con una desafortunada sorpresa pues su cuenta bancaria decía que tenía una deuda de casi 50 mil millones de dólares, motivo que ni ella misma entendía de donde había salido gran cantidad de dinero.

Y fue así que se llevó un gran susto al comprobar su cuenta bancaria después de una larga noche de fiesta: ¿Cómo he podido gastar tanto dinero en copas?, ¿Por qué se me ocurrió invitar a la gente? o ¿Por qué el taxi ha salido tan caro?, son algunas de las preguntas que se hace al revisar su saldo y al comprobar que han gastado el dinero en cosas irrelevantes.

¿CÓMO LLEGÓ LA SUPUESTA DEUDA EN EL BANCO?

Esta anécdota que nunca olvidará McGivern se hizo viral gracias a que uno de sus amigos, con quien había salido a tomar unos tragos, subió el video a TikTok en el cual la joven enseñaba la deuda en su celular, con evidente preocupación, y se preguntaba “¿Qué debería hacer?”.

Además en la pantalla del celular también se podía apreciar que su cuenta solo contaba con poco más de 76 dólares y que había gastado únicamente 681 dólares en esa semana. El vídeo fue subida a la red social el 19 de junio y, hasta el momento, tiene más de 10 millones de ‘vistas’ y casi dos millones de ‘me gusta’.

¿QUÉ DIJO MCGIVERN SOBRE SU SUPUESTA DEUDA CON EL BANCO?

McGivern subió otro video a su cuenta de TikTok explicando que no está segura de por qué decidió revisar su cuenta bancaria a las dos de la mañana. “Ojalá pudiera decir que compré la ciudad de Los Ángeles, pero no es lo que pasó”, comentó la joven con cierta ironía.

McGivern contó que, días después, llamó al banco ‘Chase’ para que le resolvieran el problema y le dijeran el motivo de tal monto, pero la persona que la atendió le dijo que no había visto algo así antes. “También me dijeron que mi cuenta obtendría los 50 mil millones de dólares hasta el año 2099 (...) no sé si voy a estar viva en ese punto”, dijo.

¿CÓMO LOGRÓ SOLUCIONAR MCGIVERN LA DEUDA EN EL BANCO?

Cuando la joven se puso en contacto con el banco, la trabajadora que la atendió se quedó sin palabras y no entendía qué había podido pasar. Sin embargo, resultó ser todo un error técnico que había afectado a varios clientes del banco quienes también se encontraron con una deuda de 50 mil millones de dólares en sus cuentas corrientes. Tras indagar el fallo, el banco corrigió el error, subsanaron la supuesta deuda y recuperaron el dinero que tenían ahorrado.