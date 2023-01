Una historia se viene popularizando en redes sociales luego de la difusión de un video en el que se puede ver como una mujer tuvo que dar a luz sola en plena calle en la ciudad de Salta, en Argentina. La noticia es trágica porque personal de salud del Hospital Papa Francisco se negó a atenderla porque “no tenía personal”, lo que provocó que la madre no aguantase más y alumbrara sobre el asfalto, provocando que su bebé cayera del útero al suelo y se fracturara la clavícula.

¿Qué hay detrás de esta historia que ha generado la indignación de varias personas en redes sociales? En esta nota te contaremos todos los detalles que debes conocer al respecto sobre la historia de la mujer que tuvo que parir en la calle porque se negaron a atenderla y como resultado su bebé sufrió una fractura en la clavícula.

NIEGAN ATENCIÓN A MUJER QUE IBA A DAR A LUZ Y BEBÉ SE FRACTURA LA CLAVÍCULA

La historia la narran medios argentinos que señalan que una mujer, que aún no ha sido identificada, tuvo que dar a luz sola en Argentina después que se negaran a atenderla en el Hospital Papa Francisco, ubicada en la ciudad de Salta, tan solo porque “no tenían personal”.

Como resultado de las negativas del personal de salud de Argentina, la mujer no pudo contenerse más y la naturaleza hizo lo suyo, provocando que el bebé cayese al piso al nacer fracturando su pequeña clavícula.

Por su parte, Sergio, pareja de la mujer que rápidamente recibió el apoyo de quienes la rodeaban en ese momento, contó a medios locales de Argentina que ambos habían llegado de emergencia al hospital cuando, de pronto, su mujer comenzó a manifestar dolores de estómago.

“Ella se bajó y mientras yo dejaba la moto ella entró y luego salió porque le dijeron que no había médico para atenderla. Estábamos en la parte de la guardia”, explicó el padre de la bebé que sufrió el accidente en Argentina.

“Mi mujer me dijo que por favor pidiera una ambulancia, porque no daba más. Fui a pedirla, pero me dijeron que llame al 911″, agrega el padre y además indica que le dijeron que la llevaran a otro centro médico de Argentina.

Fue entonces que una mujer que vio toda la situación se ofreció a llevarlos en su auto a otro lugar.

“Cuando bajamos el cordón, ya no podía caminar y ahí rompió bolsa”, contó Sergio.

“La abracé para que no se caiga y ahí sentí clarito que algo cayó en mis pies y era la bebé”, agregó la pareja de la mujer que dio a luz en la calle en declaraciones a medios de comunicación en Argentina.

Fue hasta ese momento en el que algunas personas que se encontraban en el lugar fueron a golpear puertas y ventanas de la guardia para que los atendieran. Gracias a ellos, finalmente la atendieron.

“Nadie nos pidió disculpas. No dijeron nada”, explicó Sergio.

Por el momento se sabe que la mujer protagonista de esta penosa historia fue trasladada en una ambulancia al Hospital Público Materno Infantil de Argentina, desde donde precisaron que tanto ella como su hija se encuentran en buen estado de salud; sin embargo, la pequeña bebé sufrió una fractura de clavícula y un traumatismo encéfalo craneano como consecuencia del impacto contra el asfalto.