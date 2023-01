Conseguir la torta perfecta para un cumpleaños no es tarea fácil, ya que el sabor o la decoración son elementos bastante importantes para tener en cuenta si uno quiere impresionar al festejado. No obstante, esto no parece ser un problema para algunas personas, y prueba de esto es una peculiar torta que ya es viral en redes sociales.

Hablamos de un pastel que fue decorado con el personaje de videojuegos Sonic y su compañero Tails. Estas figuras vienen asombrando a más de uno con la forma en la que están colocadas, ya que si se gira el pastel, pareciera que los muñecos cobraran vida y comenzaran a correr por encima de la torta.

This Sonic cake is rad pic.twitter.com/yPVQ5zQs1F — Jez (@JezCorden) January 17, 2023

Tal y como informa 20 minutos, este tipo de ilusión óptica se llama zoótropo, que viene de las palabras griegas zoo (vivo) y tropé (el punto en el que se mueve el sol). Este tipo de juegos se basan en colocar varias imágenes que al girar parece que se mueven. De hecho, el zoótropo fue la inspiración para la creación del cine, tal y como se le conoce hoy en día.

El ‘tuit’, que ya cuenta con más de un millón de reproducciones, ha causado diferentes reacciones en los usuarios, quienes en su mayoría muestran su sorpresa por la ilusión y otros que comentan querer tener uno igual por su cumpleaños.

“De hecho, me sorprende como todo el glaseado y los demás ingredientes puede permanecer en el pastel mientras gira” y “Si bien entiendo el mecanismo de esto, ¡siento como si fuera magia!”, fueron algunos comentarios que recibió el video.

Otros ejemplos de zoótropos que han asombrado al mundo son el creado por Pixar inspirado en “Toy Story” o el creado por el estudio de animación japonés Ghibli inspirado en su famosa película “Mi Vecino Totoro”.