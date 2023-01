Una de las bandas más emblemáticas de todos los tiempos, los Rolling Stones, ya cuentan con perfil de TikTok y todo su repertorio musical disponible en esta red social china que cada día se hace más famosa. ¿Cómo puedes seguir al conjunto de rock en esta plataforma? En esta nota te contamos cuáles son los perfiles oficiales para que así no te equivoques al seguir a tus cantantes favoritos.

CÓMO SEGUIR A LOS ROLLING STONES EN TIKTOK

En la misma revista Rolling Stones en español, se ha destacado que el tan querido grupo de rock ya tiene cuenta oficial en TikTok, esta red social china que está generando furor en los últimos años.

La creación de la cuenta de los Rolling Stones llega luego de que se hicieran también los perfiles individuales de Mick Jagger (@jagger) y Keith Richards (@officialkeef), en diciembre de 2021.

“Para inaugurar la cuenta de la banda publicaron tres videos de archivo que desafían a sus fans a moverse y vestirse como Sus Majestades Satánicas, utilizando el hashtag #TheRollingStones. ¿Qué suena de fondo? Tres clásicos: «Start Me Up», «Angie» y la gran «It’s Only Rock And Roll But I Like It»”, se lee en la revista en español.

El motivo principal de crear una cuenta de TikTok para los Rolling Stones es que los ingleses quieren que la plataforma se llene de covers y remixes de sus canciones, por eso pusieron a disposición todo su catálogo, que ya se puede visitar en la página TikTok Sounds.

QUÉ ES LO QUE SE DEBE SABER SOBRE LOS ROLLING STONES

Los Rolling Stones es un grupo británico de rock originario de Londres que se formó en abril de 1962 por Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards e Ian Stewart, junto a varios bajistas y baterías que nunca fueron fijos hasta la llegada de Bill Wyman y Charlie Watts unos meses después, los cuales completarían la primera formación de la banda.

Las primeras producciones de los Rolling Stones incluían versiones y temas de blues, rock and roll y R&B norteamericano. No obstante, en el transcurso de su trayectoria añadieron toques estilísticos de otros géneros para adaptarse a cada época al recibir influencias desde la música psicodélica, el country, el punk, la música disco, el soul, el reggae o la música electrónica.

Pese a encabezar junto a The Beatles (con los que siempre rivalizaron en popularidad) la «invasión británica» en los primeros años de la década de 1960, no fue sino hasta el lanzamiento de «(I Can’t Get No) Satisfaction» en 1965 cuando alcanzaron el estrellato internacional y se establecieron como una de las bandas más populares en la escena musical.

A la fecha, la banda ha editado veinticinco álbumes de estudio y ha colocado treinta y dos sencillos dentro de los diez más populares de Reino Unido y Estados Unidos.

Los Rolling Stones son considerados como una de las más grandes e influyentes bandas de toda la historia del rock, es una de las agrupaciones que sentó las bases del rock contemporáneo. Contando desde sus inicios con el favor de la crítica, algunos de sus materiales están considerados de los mejores de todos los tiempos; entre ellos destacan Beggars Banquet (1968), Let It Bleed (1969), Sticky Fingers (1971) y quizá su mejor obra, Exile on Main St. (1972).

En 1989, los Rolling Stones fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll, y en 2004 la revista estadounidense Rolling Stone los colocó en el puesto n.º 4 en su lista de Los 50 mejores artistas de todos los tiempos.

Ningún grupo de rock hasta la fecha ha sostenido tan duradera y todavía mundialmente reconocida trayectoria como The Rolling Stones; con Mick Jagger y Keith Richards (y Charlie Watts hasta su fallecimiento en agosto de 2021) como miembros fundadores en activo, continúan siendo la banda más longeva de la historia del rock. En enero de 2022, apareció una colección de sellos conmemorativos del 60º aniversario de la fundación del grupo.

QUÉ ES TIKTOK

Según se sabe hasta el momento, TikTok es una red social de origen chino para compartir videos cortos en formato vertical. La plataforma se utiliza para grabar una variedad de situaciones, desde géneros como danza, comedia y educación, etc., que incluso pueden tener una duración de 1 segundo, hasta 10 minutos. Los videos cortos no tienen un plazo determinado de reproducción, por lo tanto, cuando acaban vuelven a empezar otra vez en un bucle infinito.

TikTok se ha descargado más de 130 millones de veces en los Estados Unidos y ha alcanzado los 2 mil millones de descargas en todo el mundo, según reveló la firma de investigación móvil Sensor Tower que excluye a los usuarios de Android en China.

En Estados Unidos, muchas celebridades, incluidos Jimmy Fallon y Tony Hawk, comenzaron a usar la aplicación en 2018; otras celebridades como Jennifer Lopez, Jessica Alba, Will Smith y Justin Bieber también se unieron a TikTok.

Entre los datos más interesantes de esta red social se encuentra que a nivel mundial, el 44% de los usuarios de TikTok son mujeres, mientras que el 56% son hombres. Según datos demográficos, el 43% de los nuevos usuarios son de la India. Por otro lado, entre estos usuarios de TikTok, el 90% dice que usa la aplicación a diario.