Auto volador que aparece en Spider-Man Across the Spider-Verse es desarrollado por Hyundai

Hyundai y Sony Pictures unen fuerzas en “Spider-Man: Across the Spider-Verse”. La película de animación presenta una versión voladora del prototipo de vehículo eléctrico Prophecy de Hyundai y su visión de la movilidad en el futuro. De esta forma, y a través de una campaña de marketing mundial conjunta, se pone en relieve los modelos eléctricos IONIQ del fabricante surcoreano

La colaboración se deriva de una asociación promocional global que Hyundai firmó con Sony Pictures en 2020 para mostrar la visión de movilidad de la marca. Esta se centra en el ser humano a través de innovaciones tecnológicas y de producto. Las entregas anteriores incluyeron “Spider-Man: No Way Home” (2021) con el Ioniq 5 EV dedicado y el SUV Tucson, y “Uncharted” (2022) con el concepto SUV Tucson Beast y varios autos de producción.

La nueva película se estrenará a nivel mundial en junio. En ella se podrá ver el ‘Flying Prophecy’, una versión del concept car del mundo real que inspiró el diseño del Ioniq 6, el ‘Electrified Streamliner’ que recientemente ganó tres honores World Car of the Year y un ‘Gold’ iF Design Award.

/ Hyundai

La película también presenta varios de los futuros conceptos de movilidad de Hyundai para revitalizar las ciudades, como la movilidad aérea avanzada (AAM), una nueva forma de movilidad que utiliza el espacio aéreo para reducir el tiempo de tránsito.

/ Hyundai

También aparecen los vehículos especiales (PBV), un dispositivo de movilidad urbana respetuoso con el medio ambiente para adaptarse a diversos estilos de vida. Y Hub, un espacio para la transferencia de movilidad y actividades comunitarias.

/ Hyundai

A la vez, presenta un robotaxi ficticio autoconducido basado en el Hyundai Pony, el primer modelo propio de Hyundai Motor. Todo ello se muestra en el contexto de “Nueva York”, una ciudad del Spider-Verse en el año 2099.

Hyundai Motor y Sony Pictures también colaboran en una campaña de marketing global multidimensional que se desarrollará entre mayo y julio. La campaña incluye un anuncio de televisión animado en el que aparecen Spider-Man, el Ioniq 6 y el Ioniq 5.

/ Hyundai

Además, hay contenido de Spider-Verse en las redes sociales, una película entre bastidores sobre los futuros conceptos de movilidad de Hyundai que incorpora la historia de colaboración de Hyundai y Sony en el proceso de producción de la película, y una exposición promocional offline.

“A través de nuestra asociación, pretendemos presentar nuestra visión de la movilidad futura con contenidos de entretenimiento que gusten a las generaciones más jóvenes”, declaró el vicepresidente senior y Director Global de Marketing de Hyundai, Sungwon Jee. “Esta campaña será bien recibida por los clientes y esperamos crear un impulso positivo para la marca Hyundai”.