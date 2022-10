Existe una gran variedad de mitos o creencias populares que no necesariamente se sustentan en la verdad. Buena parte de ellos se ha ido resolviendo con el tiempo, por ello aquí te presentamos cinco mitos falsos sobre el mundo automotor.

1. La gasolina Premiun le da mayor potencia y rendimiento a mi auto: todos los autos incluyen un manual de uso en donde se especifica el tipo de gasolina adecuado para su vehículo. En ese sentido, los fabricantes también señalan que los componentes internos del motor pueden funcionar con gasolina de mayor calidad o Premiun, sin embargo, no tendrá efecto alguno porque el motor no está preparado para funcionar con un octanaje mayor. Es decir, la gasolina Premiun no afectará el funcionamiento del vehículo, pero tampoco lo mejorará.

2. Un gran alerón significa mayor velocidad: si bien la función del alerón contribuye a que el auto pueda ir más rápido, el tamaño del mismo debe ser acorde al tamaño del vehículo, porque de lo contario solo estarás colocando un adorno y peso extra. Por ello, este mito es falso.

El gran alerón del Infiniti / Pixabay / Bajo licencia Creative Commons

3. Mientras más grande es el auto es más seguro: es muy común considerar que los vehículos antiguos de gran tamaño son mucho más seguros que los que hay en la actualidad. Aparentemente su diseño grande,robusto y fabricado con láminas más gruesas podrían garantizar una mayor seguridad, sin embargo, esto no es así. Los autos grandes y antiguos carecen de zonas de deformación, entonces al recibir un golpe, la fuerza cinética producida por el impacto es absorbida por los ocupantes. En cambio, los autos actuales aparentan ser más frágiles, pero están diseñados para que tras un impacto, la deformáción sea absorida por el habítaculo y no por los ocupantes.

4. Si el aceite de tu auto está negro, hay que cambiarlo: es un mito falso. Muy por el contrario, el color negro es significado de que el aceite está manteniendo limpio el interior del motor y que el propulsor del auto está limpio. Bajo esta circunstancia, no es necesario cambiar el aceite, sino usar aditivos detergentes dispersantes para limpiarlo.

5. La cajas automáticas son problemáticas: este es un mito que el tiempo terminó de resolver. Con el avance de la tecnología, las cajas automáticas cada vez reportan menos incidencias y son más eficientes en el consumo. De hecho, algunas cajas automáticas ya ofrecen rendimientos superiores al de una caja manual, tienen una mejor respuesta y sus cambios son más rápidos. Este mito es falso.