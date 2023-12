Geely, la marca de automóviles de origen chino, ha presentado al país la nueva “Coolray”, una SUV que además de traer una propuesta basada en el rendimiento y seguridad, también implementa un diseño aerodinámico y una tecnología moderna.

Esta nueva SUV posee 4,38 metros de largo, 1,81 metros de ancho y 1,61 metros de alto, cuenta con un motor de 1,5T con transmisión automática de doble embrague de 7 velocidades + reversa, con baja inercia para rendir al máximo por debajo de las 1.000 rpm.

La Geely Coolray tiene una potencia máxima de 172 hp a 5.500 rpm, un torque máximo de 290 nm, suspensión delantera independiente McPherson y suspensión trasera de barra de torsión. Además, la dirección es asistida electrónicamente (EPS), y posee discos ventilados y discos sólidos en los frenos delanteros y traseros respectivamente.

La nueva Geely Coolray llega al Perú en cuatro versiones: Comfort, Exclusive, Sport Plus y Sport Plus LG, donde cada una cuenta con diferencias en cuanto al equipamiento y seguridad. Esta nueva versión cuenta ahora con cuatro modos de manejo: Eco, Confort, Sport y Smart o Adaptative, este último se adapta de forma inteligente a tu estilo de manejo.

En la zaga reluce el diseño aerodinámico y las dobles salidas de escape para una experiencia más deportiva. (Foto: Geely) / Geely

Respecto a su diseño, presenta un acabado aerodinámico que se posiciona como uno de los mejores de su segmento. Cuenta con faros diurnos y principales LED, con encendido automático, faros regulables en altura y espejos con calefacción. Asimismo, de acuerdo con la versión viene adicionalmente con espejos abatibles eléctricamente, sunroof panorámico, alerón sport, maletera eléctrica y aros bitono, lo que le brinda un aspecto impresionante.

Posee un interior moderno que destaca por su pantalla integrada táctil de 12′', panel de instrumentos digital de 10,5′', asientos de eco cuero ajustables en seis posiciones, volante multifunción con control crucero regulable en altura y profundidad, encendido por botón, freno de mano eléctrico – EPB, sistema autohold, aire acondicionado, apertura de puerta sin llave, ventanas eléctricas one touch up & down con anti pellizco y más.

Este es el interior del Coolray, el cual llega con cuatro niveles de equipamiento. (Foto: Geely) / Geely

La seguridad es otro punto muy importante en esta SUV, que destaca por poseer airbags frontales, laterales y de cortina, de acuerdo con la versión; sensores de parqueo traseros, sistema antibloqueo de ruedas (ABS), sistema de distribución electrónico de frenado (EBD), asistencia de frenado hidráulico (HBA), control de tracción (TCS), control de estabilidad (ESP), asistente de arranque en pendiente (HHC), asistente de descenso en pendiente (HDC), sistema de control de presión de neumáticos (TPMS), sistema de sujeción para sillas de niños (ISOFIX) y cinturones de seguridad de tres puntos en todos los asientos. Además, las versiones Sport Plus cuentan con cámara de 360º + 180º (chasis transparente), asistente de parqueo automático, sensores de parqueo delanteros y detector de punto ciego (BSD).

Con este lanzamiento, Geely continúa demostrando su compromiso con la innovación, la calidad y el rendimiento. La nueva Coolray llega a nuestro país con un precio base de US$18.990.