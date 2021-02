Hace poco cumplió 34 años desde su ingreso al país y lleva más de 120 mil unidades vendidas, por eso la Hilux es una de las preferidas del segmento, destacando por su potencia, robustez y sus prestaciones off road.

En esta versión, el vehículo presenta cambios en su look. En el frente posee una rejilla trapezoidal con una estructura de la rejilla tridimensional. Adicionalmente, cuenta con un eje horizontal prominente que se extiende a través de los faros y la parrilla superior. En el lateral resaltan los estribos y el nuevo diseño de aros. El aro de aluminio de 17 pulgadas presenta un acabado metálico gris oscuro mientras que, para la versión tope de gama, los aros de aluminio son de 18 pulgadas con un diseño exclusivo.

Asimismo, su motor 1GD incrementa la potencia en un poco más del 15% pasando de 174HP a 201HP y en la versión automática no solo incrementa la potencia sino también el torque en un 11% respecto a su versión anterior. Ambas mejoras se dan en un rango mayor de rpm, lo que se traduce en un mejor consumo de combustible.

Además, la nueva pick up recibió modificaciones para mejorar el confort de marcha, reduciendo el nivel de vibraciones percibidas y se incorporaron nuevos bujes en la unión de los muelles posteriores con el chasis. Además, ahora cuenta con encendido con botón, nuevos faros LED y conectividad de equipo de audio, Android Auto y Apple Car Play.

Seguridad

La marca incorpora los siguientes sistemas de seguridad pasiva de serie en todas las versiones de Hilux doble cabina: 7 airbags para una mejor protección de todos los ocupantes, cinturones de seguridad de 3 puntos para todas las plazas, con pretensor y limitador de fuerza para conductor y acompañante. A estas especificaciones se le suman anclajes ISOFIX (x2) y anclaje para correa superior (x2) en todas las versiones doble cabina.

Y en lo que respecta a la seguridad activa, la nueva Hilux viene equipada de serie con Control de Estabilidad (VSC), Control de tracción (TRC), Control de tracción activo (A-TRC) en todas las versiones 4x4, Asistente de arranque en pendientes (HAC), Control de balanceo de tráiler (TSC), ABS, con Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) y Asistente de frenado de emergencia (BA).

Por otro lado, ahora la nueva Hilux incorpora la innovadora tecnología Toyota Safety Sense, un sistema de seguridad activa de asistencia al conductor que cuenta con el Sistema de Pre-colisión (PCS), Sistema de Alerta de Cambio de Carril (LDA) y Control de Velocidad Crucero Adaptativo (ACC).

También es importante recordar que el modelo Hilux mantiene la calificación más alta -5 estrellas- en protección para pasajeros adultos y niños por el Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para Latinoamérica y el Caribe, Latin NCAP en su protocolo 2019.

Accesorios

A partir de la renovación de Hilux se ha definido también una nueva línea de accesorios que tiene en cuenta las preferencias y condiciones de uso de cada perfil de clientes. La nueva línea contempla la oferta de accesorios estéticos que permiten la personalización de las unidades, como también accesorios funcionales que se adaptan a las necesidades de quienes utilizan sus vehículos ya sea para trabajo como para recreación.

En ese sentido, este modelo tendrá 4 paquetes de accesorios disponibles (1) el pack Luxury, (2) el pack Advantage, (3) el pack utilitario y (4) el pack deportivo Gazoo Racing. Estos packs estarán disponibles a partir de marzo en toda la red de concesionarios Toyota.

El precio de introducción es de US$ 26,100 en la versión 4x2 D/C y llega hasta los US$ 46,790 en la versión tope de gama 4x4 D/C 1GD SRV A/T.

