A menudo vemos muchos autos que llevan gran cantidad de accesorios instalados; sin embargo, ¿todos representan una ventaja en la conducción? Ten en consideración que no todos los accesorios mejoran el rendimiento de tu auto; por el contrario, muchos de ellos son peligrosos y pueden poner en riesgo tu seguridad.

Por ello, aquí te presentamos algunos accesorios que no deberías comprar o instalar en en el interior y exterior de tu auto.

1. Faros oscuros: modificar el estilo de tus faros solo representan una cambio estético, más no generan mejoras en el rendimiento. Sin embargo, llevar tus faros oscuros o negros reduce la intensidad de la luz y puede conllevar a que otros conductores no te vean en la noche o en zonas de mucha neblina. Por ser muy riesgosa, no te recomendamos hacer esta instalación.

2. Pantalla con TV: las marcas de autos cada vez se preocupan más en ofrecer un mejor equipamiento al interior de sus vehículos, las pantallas táctiles más tecnológicas y más grandes sorprenden en el mercado. No obstante, muchas personas prefieren instalar un sistema con TV sobre la pantalla táctil de fábrica y esto produce que la conducción sea riesgosa, porque existe una gran posibilidad que el conductor se distraiga viendo la TV y pueda causar un accidente.

Los sistema de infoentretenimiento con TV pueden causar accidentes si lo usas cuando conduces / Pixabay / Bajo licencia Creative Commons

3. Lunas oscurecidas: aunque su uso está permitido, algunos conductores lo utilizan al nivel más alto o menos visible para otros fines. Además, las lunas polarizadas no solo reducen la visibilidad para el conductor, sino que también afecta la visibilidad de otros conductores. Bajo esa lógica, no te recomendamos usar este tipo de accesorios.