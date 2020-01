Es usual que las personas aprovechen su cumpleaños para cumplir un sueño: viajar a un destino anhelado, hacer parapente, cenar en un restaurante top, entre otras cosas. En el caso de Orlando Bloom, subirse a un auto de carreras fue la manera que eligió para celebrar el 2018 la llegada de sus 41 años.

Para vivir la experiencia, el actor viajó hasta Marrakech, donde se desarrollaba una fecha del ePrix, para montarse a un monoplaza y recorrer el circuito. Sin embargo, no todo acabaría como lo esperaba.

El protagonista de Piratas del Caribe llegó hasta Marruecos emocionado por su primera experiencia a bordo de un auto de carreras, se puso el uniforme correspondiente y en medio de gran expectativa se subió al monoplaza para hacer el circuito. Todo estaba yendo de maravilla, cuando en una curva Bloom no pudo mantener el control del coche y lo estrelló levemente contra la pared de contención.

El choque no fue violento, sin embargo bastó para destrozar el alerón delantero del Fórmula E. El actor no sufrió daño alguno y pudo bajar del auto -con evidente vergüenza- sin mayor problema. Como se puede ver en el video que le dedicó la Fórmula E, no faltaron las bromas entre sus acompañantes, quienes le recordaban la primera y más importante regla del automovilismo: “no estrellarte”.

Mira el video que le dedicó la Fórmula E, donde se puede ver toda la experiencia de Orlando Bloom en el ePrix de Marrakech y el momento preciso de su choque.