“Betty, la fea”, la famosa telenovela colombiana, tendrá nuevos episodios que ya comenzaron a grabarse en Bogotá, ciudad donde se filmó la historia original.

En agosto, una usuaria de TikTok, coincidió en el barrio de Chapinero Alto con el equipo de rodaje de la producción y filtró imágenes de Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello en personaje.

Pero, además, reveló detalles sobre el elenco de esta nueva historia.

Zharick León en “Betty, la fea”

La cuenta llamada @virgensandrisima compartió una grabación que muestra a Ana María Orozco, Jorge Enrique Abello y Natalia Ramírez, la actriz que interpreta a Marcela Valencia, en pleno rodaje.

Pero, además, la usuario reveló en otro video a los actores que vio en el rodaje. Entre ellos a Zharick León.

“Esto se salió de control. No pensé que tantas personas fueran a ver mi video. Ellos están grabando en la 64 con sexta de Chapinero Alto. Yo estaba por allí cerquita trabajando, fui a la tienda y cuando llegué a la tienda me encontré con Betty, Berta, Sandra, Marcela y otros personajes nuevos. Estaba Zharick León, no sé qué papel irá a hacer, pero estaba divina, espectacular toda ella”, contó la TikToker.

¿Quién es Zharick León?

Zharick León es una actriz colombiana que ganó fama por interpretar a Rosario Montes en la telenovela “Pasión de gavilanes” y a Bella Cepeda en el melodrama “Doña Bella”.

En febrero del 2022, Zharick retomó el papel de Rosario Montes en la segunda temporada de “Pasión de gavilanes”. De momento, no se saben novedades sobre una tercera entrega.

En el final de la temporada 2, Rosario Montes sufrió la pérdida de su querido bar Alcalá a causa de una explosión. Tras ello, recibió un llamado de Juan David (Bernardo Flores), y pensó que quería retomar la relación, pero finalmente no fue así.

Actualmente, Zharick León es parte de “Romina poderosa”, una telenovela de la cadena Caracol. Allí interpreta a Virginia Vélez, la telenovela debutó a fines de mayo.

Zharick León no ha comentado nada sobre su ingreso al elenco de “Betty, la fea”.