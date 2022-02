Conforme a los criterios de Saber más

En el final de su segunda temporada, “Euphoria” mantiene unidad en torno a una sola palabra: adiós. No solo por lo evidente, sino porque el episodio está marcado por el fin de las relaciones entre seres humanos, sea por decisión propia o factores externos; pero también por nuevos comienzos.

A continuación, SPOILERS de “Euphoria” 2x08, “All my life my heart has yearned for a thing I cannot name”:

La comedia

Por regla general, cuando veo una escena cómica que se prolonga demasiado en una historia dramática, sé que lo que ocurrirá después será muy malo para los personajes. En estos casos el comic relief no es gratuito, sino que prepara al público para un golpe emocional. “Euphoria” le dio fuerte al humor con la aparición de Cassie (Sydney Sweeney) sobre el escenario de “Nuestra vida”, la obra de teatro escolar, donde arma una ‘escena’ en la que se quita la careta que tanto tiempo ha usado: no está allí arriba para agradar a los demás, sino por sí misma, para enfrentar lo que considera una injuria por parte de su hermana Lexi (Maude Apatow), la dramaturga.

La escena se mantiene como una fuente de humor constante porque Cassie, al no saber que está fuera de su elemento, revela más que la misma Lexi al escribir la obra; cuyas referencias la audiencia de HBO Max entiende por tener una posición privilegiada de acceso a la vida de los personajes, pero que los compañeros de escuela, desde sus butacas, no. Lo que ya era un desastre empeora incluso más con la aparición de Maddie (Alexa Demie), que taco en mano persigue a su examiga para golpearla.

La tragedia

La obra de Lexi continúa, donde la adolescente muestra su percepción del mundo que la rodea y que, por momentos, se cruza con la realidad. Apreciamos el dolor de Rue (Zendaya) por la muerte de su padre, cuando no estaba tan consumida por las drogas. También una escena que no ocurrió en la realidad, al menos no todavía, donde Rue y Lexi reconectan ese vínculo que alguna vez compartieron y que, por diversos motivos, se diluyó.

En el final de temporada de "Euphoria" somos testigos de la muerte de Ahstray. (Foto: WarnerMedia)

Pero la obra de Lexi ya perdió fuerza. No hay mucho más que contar que se diferencie de lo visto en el episodio anterior, y en este final de temporada, salvo el humor; lo interesante ocurre fuera del escenario. Allí están las miradas que Rue le da a Elliot; o las que Jules (Hunter Schafer) le da a Rue. En Nate cargando la pistola de su padre mientras va en un auto con destino incierto o la conversación de Rue con Elliot (Dominic Fike), que marca el fin de la relación de ambos, aunque en buenos términos. O al final de la obra misma, cuando en las butacas Rue le da un beso de despedida a Jules, todavía resentida por la traición doble: que su amiga se haya involucrado sentimentalmente con Elliot y la delatara el consumo de drogas. A Elliot lo perdonó, pero a Jules no.

Con todos los nombres mencionados, repetidamente, en el párrafo previo; uno recuerda que en su centro “Euphoria” es un drama escolar. Lo que la diferencia de otras historias similares es su propuesta visual y guion. Unas veces vuelve a sus orígenes melodramáticos, a veces en serio, a veces como autoparodia.

Dominic Fike en "Euphoria". (Foto: WarnerMedia)

Pero por más peso emocional que las escenas escolares hayan tenido, ninguna supera el asedio policial y posterior troteo en la casa de Fezco (Angus Cloud), traicionado por uno de sus amigos; quien a su vez muere desangrado por culpa de Ashtray (Javon Walton); que lleva a extremos la defensa de su familia. El niño ya había cometido un asesinato en la primera temporada, para proteger a su hermano, y lo vuelve a hacer. Pero esta no es una escena solo para crear sorpresa en el espectador, sino para describir a un personaje que hemos visto esporádicamente, pero que nunca hemos conocido en su real dimensión.

En su muerte, tipificada como un “suicide by cop”, Ashtray se encierra en el baño de su casa con armas automáticas para defenderse de la Policía. Una mezcla de la mentalidad simplista, que puede considerar la violencia para evitar consecuencias inevitables, casi infantil; pero al mismo tiempo chocante. Ashtray no es, de lejos, alguien normal; pero es muy humano en su reacción. Todo lo que Fezco oculta en sentimientos, Ashtray expone y muere de un balazo en la cabeza. Impacto y desarrollo de personaje en una sola escena, así como fidelidad al concepto de la serie: “Euphoria” es sobre gente dispuesta a todo para mantener el bienestar; sea con sexo, drogas, violencia o mentiras.

"Euphoria" cerró su temporada 2 con mucho drama. (Foto: WarnerMedia)

Un punto que define este episodio: parece más un puente, algo que conecta con el futuro y no tanto como la conclusión de las historias tejidas este año. En su final, “Euphoria 2″, que ha sido excesiva en sus vicios usuales, elige ser mínima en resolver sus historias. Deja cabos sueltos, algunos con referencias directas a su resolución; otras parecen quedar en el olvido, como la deuda de Rue con la traficante de drogas. O será que el creador, al sumergir al espectador en una ficción dentro de otra ficción, quiere que olvidemos momentáneamente los aspectos más difíciles de la vida de los personajes. Un poco tarde para eso.

Pensamientos sueltos

No termina de convencerme que Nate (Jacob Elordi) haya delatado a su padre ante las autoridades, lo cual podría perjudicar el negocio familiar como él mismo reconoció (y quería evitar). Y si el detonante fue la obra de Lexi, la conexión entre esta y las acciones del adolescente no encajan del todo.

Esto no lo dije en la reseña anterior, pero la obra de Lexi desafía mi credibilidad en cuanto al presupuesto asignado a una obra escolar; por no decir la coordinación logística. Incluso para estándares de Estados Unidos, es demasiado.

Palmas para Suze Howard, que no solo puede manejar con humor situaciones incómodas, sino que reconoce el talento de Ethan (Austin Abrams); la sorpresa de la temporada.

HBO aún no revela fecha de estreno de la temporada 3, pero los pronósticos poco optimistas sitúan la serie en 2024. HBO ya ha lanzado temporadas de series cada dos años, como es el caso de “Westworld”.

El título del episodio, que se traduce a “Toda mi vida mi corazón añoró algo que no puedo nombrar”, es una frase del escritor francés André Breton del libro “Amor loco”.

¿Para qué entró Elliot a la serie? Solo para que Rue y Jules terminen su amistad/ romance. Antes que personaje, fue una herramienta.

Tengo que reconocer que me reí demasiado con la broma de Venezuela.

El comentario que “Euphoria” hace sobre la naturaleza de las ficciones no termina de cerrar.

La gran perdedora de esta temporada: Jules. Ni de lejos es tan interesante como en la primera temporada o el episodio especial. También perdió Kat.

