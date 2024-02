Han hecho bien los realizadores de “Expatriadas” –la nueva serie dramática de Prime Video—en dividir la historia cada vez más nítidamente en tres situaciones. Específicamente en el episodio 4 de 6, los caminos de nuestras protagonistas, Margaret (Nicole Kidman), Hilary (Sarayu Blue) y Mercy (Ji-young Yoo), se han cruzado con un tema como foco principal: la maternidad.

O más precisamente la pérdida de esta, las dudas que puede generar su advenimiento y, por supuesto, el legítimo deseo de una mujer de simplemente no querer tener hijos. Y mostrar estos enfoques puede resultar retador porque son acercamientos que ya hemos visto en distintas producciones de cine y televisión casi desde siempre.

Pero Lulu Wang y compañía parecen haberlo logrado. Al menos hasta ahora somos testigos de tres pequeñas historias absolutamente notables que, merced al talento de sus protagonistas, no dan respiro. O para decirlo en simple: nada parece aburrir en “Expatriadas”.

La primera de estas tres subhistorias es tal vez la menos arrolladora, pero no por ello menos interesante. Mercy observa a David (Jack Huston) despertar y le ofrece una taza de café. Los amantes nuevamente han hecho el amor a escondidas de Hilary. El ejecutivo y la joven responsable de la desaparición del hijo de Margaret tienen una química innegable, pero incluso esta parece insuficiente cuando –entre broma y broma—él la lastima recordándose precisamente esa ‘tragedia’ de la familia de sus vecinos.

Pero él lo hizo a manera de reacción porque Mercy suele molestarlo hablándole de que “es un viejo” con esposa y “suegra” que además tiene “el trasero flácido como el de un abuelo de 85″ y “pelos en las orejas”. No obstante, aunque la joven finge haberlo superado, en el fondo sí sufre cada vez que le recuerdan su rol principal en una escena traumática.

El lío se arregla casi rápidamente hasta que un imprevisto vuelve a remecerlo todo: Mercy vomita sin cesar en la tapa del inodoro. David, ya casi fuera de casa, retorna. Lo que primero parece una preocupación legítima por si acaso “comió algo en mal estado”, termina siendo el verdadero pánico: la joven podría estar embarazada.

Mercy (Ji-young Yoo) casi al inicio del episodio 4 de "Expatriadas". / Jupiter Wong

David, en una demostración de irresponsabilidad total, da a entender que no se cuidaba porque “como no ha podido tener hijos con su esposa Hilary, todo indicaba que es estéril”. Habla de unas supuestas pruebas de esperma, pero tras perder los papeles pregunta a su amante si “acaso tuvo sexo con otro”. Y remata con un “igual existen las pruebas de ADN”. Mercy se siente ofendida y pelean, para luego conciliar y hacerse las pruebas de embarazo. El resultado caía de maduro: hay bebé en camino. Comienzan los problemas.

La segunda subhistoria del episodio cuatro de “Expatriadas” tiene que ver precisamente con Hilary. A veces uno necesita situaciones insólitas para enfrentarse a realidades tremendas. Pasa cuando nuestra protagonista –tras olvidarlo por completo—debe recibir a su madre en casa solo minutos después de haberse despertado. El papel de Brinder, la mamá, recae sobre Sudha Bhuchar. La actriz británica de origen tanzano, despliega un talento magnífico interpretando el rol de una madre que no cesa un minuto en martirizar a su hija. Tal vez aquí el error más grande fue no delinear este nuevo personaje en los episodios previos. Así pues, Brinder aparece casi de la nada y por ello debemos suponer que muchas de las carencias y debilidades de Hilary son atribuibles al vínculo complejo que tuvo con su madre…siempre.

Sarayu Blue (Hilary Star) sometida a gran presión tras pasar varios minutos con su madre en el ascensor. / Jupiter Wong

Las cosas se van tensando poco a poco hasta que madre e hija deben abordar un ascensor que terminan compartiendo con una dama, vecina del condominio. No han avanzado más de dos segundos cuando el aparato falla y, prepárense todos, habrá que esperar varios minutos para que los técnicos puedan rescatarlos del interior de esa ‘cueva’ de metal y botones.

El incidente en sí pasa a segundo plano porque la reclusión que madre e hija viven en casi todo el episodio sirve para que se saquen ‘los trapitos’ frente a una completa desconocida. Brinder cuestiona varias de las ideas de Hilary y, peor aún, menosprecia sus acciones. La hija no empieza a confesar que ha intentado diez años quedar embarazada, pero no pudo. La madre le responde con un sinnúmero de preguntas que podrían hacer perder la paciencia a cualquiera.

Aunque inicialmente calla y solo pide clemencia, en algún momento Hilary se agota y responde a su madre arrinconándola contra la pared –metafóricamente hablando, claro—y comienza a recordarle la relación de violencia que soportó con su padre por años. Brinder señala que a veces uno necesita hacer sacrificios para tener una familia de bien. La hija no se detiene y le recuerda un momento muy específico: el día que fue agredida salvajemente por su esposo y fue ella quien le ayudó a maquillarse las heridas (¡Tenía cuatro años!). La intrusa en el ascensor solo atina a ver con estupor y a escuchar sin respiro cada uno de estos ataques madre-hija. “Esta pobre mujer solo pidió un Pinni (postre de la India) y le diste toda una historia llena de problemas”, cerró Brinder cuando al fin se hizo la luz.

Y el tercer escenario más duro en este cuarto episodio de “Expatriadas” tiene que ver con la pareja central del drama de Prime Video: Margaret y Clarke, quienes finalmente aceptan la propuesta de un oficial de policía de Hong Kong y van a buscar lo que podrían ser los restos de su desaparecido hijo Gus (Connor James). Llegar a un nosocomio inmenso, viejo y silencioso alimenta el peso dramático a lo que vemos en pantalla y de pronto, luego de ser encerrados por una ‘enfermera’ deben enfrentarse a sus propias dudas. Y comienzan las revelaciones.

Margaret confirma que sigue tremendamente conmocionada por la desaparición de su hijo menor. No puede evitar volver al momento ese en que todo se arruinó. De pronto, Clarke, pierde la paciencia y deja en claro algo: deben volver a Estados Unidos y pronto. La sinrazón en la que está cayendo su esposa viene afectando incluso a los niños. Su hijo dibuja a Jesucristo en una cartulina, su hija le ha dicho en más de una ocasión que no soporta las presiones (de mamá). Él, a su estilo, intenta conciliar, pero Margaret lleva todo a lo personal. “Siento que ya no conozco a mi esposo”, exagera ella cuando hablan sobre el hábito que Clarke ha tomado recientemente ir a misa. “Necesito creer en algo”, se defiende Clarke.

Clarke (Brian Tee) en su mejor episodio. / Glen Wilson





No se precisan muchos adjetivos para decirles quién es Nicole Kidman como artista. Tal vez lo que sí queda mucho más claro en “Expatriadas” es que esta mujer tiene otro gran talento: en escena eleva tanto el nivel interpretativo que termina por contagiar a todos los que estén cerca. Brian Tee dio un salto de nivel innegable. De los primeros episodios en donde parecía acompañar, ahora en el cuarto es capaz de enfrentarse a su esposa (“Yo estaba trabajando, ¡pudiste llevar a la nana Essie, solo tenías que cuidar a los niños”!), generando en ella un silencio capaz de decirlo todo. Y lo correcto sería que en los últimos dos episodios que vienen, la pareja se iguale aún más si de nivel actoral hablamos. Finalmente, ambos son responsables de todo lo que les pase: desde comer una pizza en familia los viernes en la noche hasta soltarle la mano a Gus y que termine desapareciendo para dolor de todos.