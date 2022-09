Varias lecturas nos ofrece “Final del camino”, la nueva cinta de acción que ha estrenado Netflix con la famosa Queen Latifah y el querido Ludacris en los roles protagónicos. Se trata de una cinta que comparte algunos rasgos del género de la acción con otros del típico suspenso. Pero probablemente lo que más nos quede en la memoria al final de sus 90 minutos de duración sea el tinte político y el mensaje familiar que esconden su argumento.

Brenda (Latifah) es una madre que aún no ha podido superar la trágica muerte de su esposo a causa del cáncer. La cinta inicia con los momentos previos a la mudanza que ella y sus dos hijos (Kelly/Muchala Lee y Cam/Shaun Dixon) realizarán con destino final Texas. El viaje incluye, además, a Reggie, interpretado finamente por Ludacris, un rapero que tuvo en sus participaciones en la saga “Rápidos y furiosos” momentos de verdadera popularidad, dando vida a Tej Parker, una especie de hacker con ácido humor y veloces reflejos.

Desde el punto de inicio hasta el de destino son cientos de kilómetros en carretera que esta familia afroamericana deberá sobrellevar a bordo de su vieja camioneta. No es menor la mención al origen étnico de esta familia, pues, “Final del camino” es en varios momentos un intento por retratar las aún hondas diferencias raciales que existen en Estados Unidos. Así pues, solo en su primera parada en una gasolinera, Kelly le muestra el dedo medio a dos acosadores blancos. Ambos enfurecen y persiguen a la familia varios kilómetros. Al interior de la camioneta de los atacantes hay, obviamente, un arma de fuego.

No es la primera alusión de blancos atacando a negros en la película (“Discúlpate por haber puesto en riesgo nuestras vidas blancas”/”Cierra la puta boca o de un tiro regresarás a África”). Tampoco es la única vez que Brenda asume la defensa de su núcleo familiar. Hay más de una mención en la cinta a su pasado como hija de un alto oficial del ejército estadounidense, quien le enseñó a cazar, disparar armas de fuego, pero sobre todo a pelear.

Queen Latifah en "Final del camino". / Netflix

En esta línea, el propio Reggie intenta por momentos defender a todos en la camioneta, pero Brenda lo impide, asumiendo con palabras (y más adelante con puños) el primer muro de defensa ante los ataques injustificados ocurridos en el interminable desierto de Arizona. Tampoco es, pues, un detalle menor que el centro de la acción tenga lugar aquí, un estado lamentablemente marcado por abusos raciales incluso desde sus autoridades policiales contra inmigrantes y afroamericanos.

Pero la valentía del personaje interpretado por Queen Latifah no es inquebrantable frente a un número importante de ‘enemigos’, pero sobre todo ante la soledad que siente tras el deceso de su esposo. Aquí nuevamente hay un mensaje: el alto costo del seguro social en Estados Unidos lleva a algunas familias incluso a hipotecar su vivienda para, en caso el paciente muera, terminar perdiéndolo todo. En distintos momentos de la trama tendremos a Brenda orando con los ojos cerrados pidiendo a su esposo la fortaleza necesaria para al menos terminar el viaje en paz.

En lo técnico, “Final del camino” resulta correcta en varios momentos. Desplazamientos reflejados en planos aéreos nos sitúan acertadamente en un desierto tan largo como desconocido y, por ende, misterioso. El error más notorio aquí viene cuando, ya en la noche, nos enfrentamos a una película con textura excesivamente saturada, llena de tonos morados sin mayor explicación.

Resulta imposible comentar esta cinta sin lo que mencionamos en las primeras líneas de esta nota: su tinte político. No en vano un muñeco que caracteriza a Donald Trump ofrece “venta de armas personales” en uno de los establecimientos donde Brenda detiene su travesía para que su hija use el baño. Tenemos, pues, el componente racial, y la venta y uso indiscriminado de armas como condimentos de una historia que, en honor a la verdad, no tiene un solo momento de descanso.

Queen Latifah y Chris Bridges en "Final del camino". / Netflix

La aparición de un maletín con miles de dólares en su interior en medio de un hecho delictivo encenderá una de las diferencias saltantes entre Brenda y su hermano Reggie. ¿Devolver o no devolver algo que parece haber caído del cielo? Ella representando los principios ligados a la honestidad, y él, apurado por las circunstancias de tener un empleo que no le permite “cumplir sus sueños”.

Quienes vean la cinta de Millicent Shelton seguirán el camino propio que dicho maletín tiene. Pasando de mano en mano, la desconocida cifra de billetes verdes generará nuevos enfrentamientos, en los que Brenda, Reggie, pero también Cam y Kelly se verán involucrados, quedando al borde de la muerte en más de una ocasión.

Persecuciones con música de fondo a lo “Rápidos y furiosos”, bates de béisbol usados para la defensa personal, los (también blancos) ancianos Hammers (Beau Bridges) y Val (Frances Lee McCain) dispuestos a todo por el botín, son combinados irregularmente con nuevos rezos de Brenda a su difunto esposo, recriminaciones de Kelly a su tío por la muerte de su padre, y uno que otro chascarrillo del noble Reggie (imposible no relacionarlo aquí con Tej, su personaje en la saga liderada por Vin Diesel).

Frente a un argumento sin mayores ambiciones, “Final del camino” resulta una típica película tipo Blockbuster. Muy probablemente hubiera funcionado en salas de cine, pero tal vez sin trepar a los primeros lugares, menos aún a lo largo de las semanas. Cada quién tiene el derecho de juzgar si el tinte político de la cinta le suma o termina por desvirtuar la historia familiar que hay detrás. Lo que sí resulta innegable es que Queen Latifah garantiza una buena experiencia como espectador. Tal vez su calidad artística ha terminado potenciando a un Ludacris que, con poco, podría llevarse los elogios al final del camino.

"FINAL DEL CAMINO"- NETFLIX Género: Acción, suspenso País y año: Estados Unidos, 2022. Director: Millicent Shelton Reparto: Queen Latifah, Ludacris, Beau Bridges Sinopsis: Una mujer recientemente enviudada debe proteger a su familia durante un terrible viaje en coche cuando un asesinato y una bolsa de dinero desaparecida las pone en peligro.