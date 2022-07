El mismo día en que se estrenó el cuarto episodio de la segunda temporada de “Only Murders in the Building” se supo de las 17 nominaciones de la serie a los premios Emmy. Aunque lo impactante de la cifra parece más bien razonable si analizamos la primera temporada de la misma, lo correcto sería decir que esta segunda parte es material distinto. Y lo es en distintos sentidos.

Dijimos la semana pasada que –al menos en los tres primeros episodios—la serie transmitida por Star+ en Latinoamérica y Hulu en Estados Unidos había colocado gran parte del peso protagónico en sus actores secundarios. Vecinos del histórico Arconia de la nada empiezan a tener voz y voto en un argumento que tardó en reenganchar tras el hallazgo de la asesina de Tim Kono.

El cuarto episodio de “Only Murders in the Building” muestra dos detalles imposibles de dejar de lado al momento del análisis. El primero, vinculado a un equilibrio que se hizo extrañar en los episodios pasados: Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) y Mabel (Selena Gomez) toman el toro por las astas y se disponen a descubrir quién está detrás del crimen de Bunny, la cascarrabias administradora del Arconia.

¿Qué motiva a que nuestros tres protagonistas se esfuercen por dar con el criminal? Ciertamente, y a diferencia de lo ya visto hasta hoy, en esta ocasión el Podcast –salvo dos excepciones claras—parece haber quedado un momento de lado. Oliver, Charles y Mabel buscan dar con el criminal fundamentalmente para limpiar su honra. Y es que, encontrando al culpable, ellos quedan automáticamente descartados de la lista de sospechosos que maneja la policía.

Nina (Christine Ko) y Bunny (Jayne Houdyshell) en escena de "Only Murders in the Building", temporada 2 / Hulu

Pero hay un elemento unificador en este capítulo: la aparición de Lucy, la hija de una expareja de Charles Hayden Savage (tal vez la ex que más amó). Absolutamente consciente de que Charles ahora es protagonista de un Podcast ‘popular’, esta joven interpretada por la actriz Zoe Coletti protagoniza un hermoso reencuentro con Charles. Tras conocer a Mabel y Oliver, la menor rápidamente empieza a tornarse “aburrida”, hablando más de lo debido y preguntando lo que no debe.

Zoe Margaret Colletti como Lucy en "Only Murders in the Building 2" / Hulu

Pero cuando los tres parecen perder la razón por esta jovencita, ella rápidamente les revela un secreto: en una de las habitaciones de la casa de Charles hay un ingreso secreto que conecta a decenas de accesos cuyas vistas apuntan hacia el interior de los departamentos del Arconia. Es decir, la posibilidad de fisgonear a cada vecino existió siempre.

No es un detalle menor afirmar que parte del encanto de esta serie radica en la posibilidad de combinar dos aspectos presumiblemente opuestos. La modernidad de un Podcast o lo light de usar Instagram versus un edificio histórico ubicado en el corazón de Manhattan y que parece capaz de sorprenderte con algo nuevo cada día.

Entonces, a los personajes consolidados sumados al escenario cambiante del Arconia debemos sumarle un último ingrediente: la reaparición de una serie de caracteres que parecían enviados al olvido. Desde Teddy Dimas (Nathan Lane), quien esta vez está furioso con Oliver y no duda en amenazarlo de muerte, hasta su hijo Theo (James Caverly), un muchacho aburrido con su vida (es sordomudo) y decidido a romper todo vínculo con su sobreprotector padre.

Nathan Lane como Teddy en "Only Murders in the Building 2" / Hulu

“Only Murders in the Building” ha perdido peso si de la variante cómica hablamos, sin embargo, se ha fortalecido al hablar del tono dramático. En el fondo, Charles y Oliver tienen una deuda con su pasado que deben saldar. Aunque nadie bien sepa cómo hacerlo, sus historias generan empatía porque reflejan los errores que cometemos como novios o padres, respectivamente, y no lo hacen tirándose al suelo a llorar sus penas, sino levantando la mirada. Bajo la lluvia o con una bolsa de caramelos en la mano, ambos saben que la recuperación de su felicidad pasa también por la recuperación de sus familias.

Punto aparte para Selena Gomez, la única que no fue nominada al Emmy de este trío protagónico. ¿Por qué ella no y sus compañeros sí? Aunque encaja muy bien con sus colegas de elenco –aportando humor negro y reacciones rápidas—negar la distancia interpretativa entre ella y los otros dos (47 y 43 años mayores, respectivamente) resultaría absurdo. Tal vez esta experiencia fuera de la terna de un premio tan importante le sirva a esta joven artista para profesionalizar aún más su actuación. Talento, al menos por lo visto en “Only Murders in the Building”, tiene. Claro que sí´.

Only Murders in the Building- Star Director: Jamie Babbit Actores: Selena Gómez, Steve Martin, Martin Short, Aaron Dominguez, Jackie Hoffman Género: Comedia Duración: 10 capítulos Clasificación: 13

