El cierre de la tercera temporada de “Succession”, la exitosa serie dramática creada por Jesse Armstrong que emite HBO, tuvo a Logan (Brian Cox) como el ganador en un enfrentamiento que protagonizó junto a sus hijos Kendall (Jeremy Strong), Shiv (Sarah Snook) y Roman (Kieran Culkin). Fue gracias a una jugada maestra, facilitada por su yerno, Tom (Matthew Macfadyen), que pudo convencer a su esposa de cambiar el ordenamiento de las acciones y así dejarlos fuera de la decisión final de vender su gigante, pero ‘antigua’ compañía Waystar Royco, a la tecnológica GoJo.

En esa línea, el episodio estreno de la cuarta y última temporada de “Succession” nos presenta a los tres hijos, nuevamente alineados en una iniciativa que muy probablemente los conocedores de la serie sospechamos va rumbo al fracaso: crear una compañía mediática digital desde cero. El nombre de la propuesta es The Hundred (Los Cien), descrito como una mezcla de MasterClass, The Economist, Substack y el New Yorker (sí, tan raro como eso suene). La gran propuesta ‘innovadora’ es presentar a cien especialistas hablando sobre temas específicos y de interés.

Con televisor y diapositivas listas, los tres hermanos intentan darle forma a su idea de compañía, pero es Shiv quien flaquea. ¡Fue tú idea!, le recrimina en algún momento Roman a la ejecutiva interpretada por Sarah Snook. Ella niega estar poco emocionada por el nuevo emprendimiento y el diálogo continúa mientras fuera de la sala un grupo de posibles inversionistas ven su tiempo desperdiciarse más de una vez.

En la otra línea narrativa de la historia, que fue precisamente la que abrió este episodio, tenemos a Logan ‘celebrando’ (sí, en comillas simples) su cumpleaños. Su clásico gesto arrogante e incómodo no puede ocultarse cuando, por ejemplo, ve llegar al ambivalente Greg junto a Bridget, una especie de “cita” que no es muy bien vista por Kerry, la nueva pareja del fundador de Waystar Royco (aunque este la presente ante todos como su amiga, consejera y asistente). ¿El motivo de la incomodidad? En esa reunión hay muchos intereses que no pueden ser filtrados.

Como recordamos, al final de la tercera temporada Tom dio un giro de 180 grados (o terminó de darlo) pasándose al lado de Logan. Lo hizo cuando brindó el dato de que su aún esposa, Kendall y Roman iban a intentar parar la venta de la empresa familiar a GoJo amparándose en la necesidad de una mayoría. En esta cuarta temporada, el siempre bien dispuesto Tom llama por celular a Shiv para comentarle que ha tenido una cita con Naomi Pierce (Annabelle Dexter-Jones). “No es algo sexual, es algo social”, le advierte, pero ella –quien ya en el pasado se tomó varias licencias maritales—finge no sentirse incómoda, aunque lanza una frase furibunda: “El chico campesino llegó a las grandes ligas”.

La mención a Pierce en esta llamada es solo el inicio de la participación de esta familia dueña del conglomerado de medios PGM. Naomi es prima de Nan Pierce (Cherry Jones), dueña que ya en la segunda temporada rechazó las pretensiones de Waystar Royco. Bueno, ahora está dispuesta a vender y se encontrará nada menos que con dos rivales que comparten la misma sangre. Por un lado, el arrogante Logan y del otro esta especie de triángulo de las ambiciones conformado por Kendall, Roman y Shiv. A los tres en algún momento su padre los denominará ‘Los niños’.

Logan planteándole a Tom la posibilidad de divorciarse de su hija Shiv. (HBO)

Conocedores de la propuesta de la casi inminente compra de PGM por parte de su padre, ‘Los niños’ patean por el suelo The Hundred (con diapositivas y todo) y se aprestan a ofertar el dinero que piensan recibir luego de que Waystar Royco se venda a GoJo. Las sumas hechas, claro, arrojan una cifra estratosférica que todos están dispuestos a pagar, primero, por devolverle el golpe a su padre y, segundo, “porque es mejor empezar con una marca conocida”.

En medio de este incipiente enfrentamiento por quién ofrece más, el episodio estreno de la cuarta entrega de “Succession” otorga ligeros respiros. Lo hace cuando, por ejemplo, Greg se permite una licencia y tiene intimidad con su invitada a la fiesta del tío Logan. Pero el rostro de placer le dura poco pues a los minutos comete el error de contarle todo a su mentor, Tom, quien lo atemoriza con algo que (nuevamente) todos los fanáticos de la serie suponemos es falso: ha sido grabado por un sistema de cámaras en circuito cerrado. A ratos el vínculo entre Greg y Tom es una representación menor y proporcional del existente entre Tom y Logan.

El yerno y el suegro se sientan a conversar sobre el futuro y el anciano le pregunta a Tom por “las ratas”. Aquí surge un tema: ¿qué pasaría con Tom y se divorcia de Shiv? Tartamudeando, el personaje interpretado por Matthew Macfadyen confirma que no tiene claro qué pasará a futuro.

Otro momento de aire fresco en medio de tanta tensión tiene que ver cuando Logan opta por largarse de su propia fiesta de cumpleaños. Lo hace con su guardaespaldas Colin (Scott Nicholson). Ya sentados, el ‘viejo lobo’ empieza confesándole a bocajarro que “es su mejor amigo”, para luego preguntarle –tal vez retóricamente—porqué nadie ya lo apoya en sus iniciativas y, es más, todos se le van en contra. El diálogo cierra con dudas existenciales del tipo: ¿Crees que hay vida después de la muerte?

Volviendo a la lucha por comprar PGM, ‘Los niños’ llegan a casa de Nan Pierce y –tal como ellos suelen hacer—esta vez los hacen esperar hasta que a la señora “se le pase el dolor de cabeza”. Ya en sala, esta les informa que tiene un acuerdo con Waystar. De pronto ellos empiezan a intentar persuadirla con un argumento ciertamente válido: Logan quiere la empresa para hundirla en el fango.

Greg es a Tom lo que Tom a Logan. (Foto: HBO)

En este momento del episodio surge un muy intento cruce de ofertas. Por teléfono y rodeado de su séquito de ayudantes (incluidos, obviamente Tom y Greg), ofrece una cifra que del otro lado ‘Los niños’ ignoran. A su vez, estos llaman a su asesor financiero y le preguntan si pueden o no ofrecer tal cifra a Nan Pierce. Aquí surge una guerra de ofertas que lejos de resultar cansina nos confirma que más que manejar un imperio de los medios, Ken Shiv y Roman están dispuestos a todo por devolverle el golpe a su papá.

Ya en el cierre del episodio, el momento dramático marital llega cuando Shiv vuelve a su departamento. En lo empresarial ha logrado lo que quería (con la frase “Gracias por ofrecer el número más grande, imbéciles” de su padre), pero en lo personal hace mucho que está en la lona. Su perro le ladra y ella debe acercarse para hacerle notar quién es la que entró a casa. Luego, mientras recoge algo de ropa aparece Tom. Con su piyama y cara de sueño él comienza un diálogo lleno de verdades que empieza con frases como “¿En serio quieres que hagamos un recuento de todo el dolor en nuestro matrimonio?”, “Un montón de lágrimas y mierda no va a ayudar aquí” o “Es hora de que sigamos adelante”.

Una cuota de drama marital precisa para terminar un episodio que confirma lo que podría ser una gran temporada final.

La cuarta temporada de “Succession” tiene diez episodios que irán domingo a domingo hasta el próximo 28 de mayo siempre en HBO Max.