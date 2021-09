Conforme a los criterios de Saber más

Las series basadas en la terapias psicológicas no son nuevas en televisión. Comenzaron a ver la luz a mediados del 2000, con el drama israelí “Be Tipul” (producida por el psicólogo israelí Hagai Levi), y fue tanta la fascinación causada en el público y en la crítica de entonces que HBO compró los derechos del formato y lanzó en 2008 “In Treatment”, produciendo al año siguiente diferentes versiones para países como Rumania, Polonia, República Checa, entre otros.

En 2012, Argentina y Brasil hicieron lo propio y lanzaron “En Terapia” con Diego Peretti en el papel de terapeuta y “Sessão de Terapia”, con Selton Mello a la cabeza, respectivamente.

Diego Peretti, Carla Peterson y parte del elenco original de "En terapia", la versión argentina lanzada en 2012.

En este formato, la trama se sostenía básicamente en la charla entre el terapeuta y el paciente, quienes dentro de un consultorio iban deshilachando una problemática que se revelaba cada semana. Es decir, todos los lunes, el espectador “asistía” a la cita del ‘paciente A’ y era testigo de su evolución o involución. Y hacía lo mismo con un paciente diferente, el martes, el miércoles, completándose así una lista de 5 pacientes durante toda la temporada.

En 2021, “In Treatment” estrenó once años después de su última temporada, la cuarta entrega con Uzo Aduba en el papel de la doctora Brooke Taylor, en lugar de Gabriel Byrne. Este regreso, en palabras de Jennifer Schuur, una de las productoras ejecutivas, responde a la necesidad de reflexionar sobre la salud mental en una realidad golpeada por una pandemia que no tiene cuando acabar.

Uzo Aduba en la cuarta temporada de "En terapia" de HBO.

Una versión diferente

Este mismo año, como parte del grupo de contenidos originales producidos en y para Latinoamérica, Star+ lanza “Terapia Alternativa”, una serie cuya trama se centra en Elías (Benjamín Vicuña) y Malena (Eugenia Suárez), una pareja de amantes que buscan ayuda en Selva, una terapeuta de parejas (Carla Peterson) para terminar con una relación calificada por ellos de adictiva y dañina para sus respectivas familias.

Benjamín Vicuña y Eugenia Suárez en una escena de "Terapia Alternativa". Foto: Star+

A diferencia de sus antecesoras, “Terapia alternativa” se centra en la problemática de un paciente en especial, en este caso la pareja conformada por Elías y Malena y en el papel atípico de Selva, el cual dista mucho de la terapeuta políticamente correcta.

Los primeros minutos describen la personalidad de Selva, a quien tenemos mirando a la cámara a través de un primer plano de su rostro como si estuviera mirándonos fijamente a los ojos. “¿Quién de ustedes tiene la seguridad de conocer a su pareja? ¿Cuánto saben de esa persona que tienen al lado? Ese hombre, esa mujer, ese ser con quien viven, comen, duermen, respiran, tienen sexo, a veces, y está sentado frente a la pantalla en silencio. Les propongo un ejercicio, giren la cabeza, observen bien y háganse dos preguntas: ¿Qué es lo que ustedes buscan en esa persona? Y la segunda: ¿Qué es lo que esa persona busca en ustedes?”, nos pregunta ella. Segundos después, somos testigos de los variopintos casos a los que se enfrenta la terapeuta y decimos “enfrenta” porque cada gesto de ella parece revelar lo poco que le importan los problemas de sus pacientes. Se toma un jugo, mira a la ventana como buscando una escapatoria, abre los ojos, hasta que el sonido de un ambientador de pared, el cual indica que la sesión terminó, parece su salvación.

Carla Peterson interpretando a Selva en "Terapia Alternativa". Foto: Star+

Lo siguiente es conocer a Elías y Malena. Al principio parece que estuviéramos frente a una pareja que no puede dejar de tener sexo y enviarse fotos desnudos. ¿Eres casada? ¿Tienes hijos? son preguntas que nos acercan a la vida de ambos a través de terceros pero al final, no todo es lo que parece. No estamos ante dos enamorados felizmente casados que no han perdido la libido a pesar del tiempo, sino en presencia de un par de amantes.

Develado el falso cuadro familiar, lo que sigue es adentrarnos en la vida por separado de Elías y Malena, quienes bajo el alias de “Virginia osteópata” y “Marcelo Fútbol” se comunican entre sí mientras tienen al lado a esposa, esposo e hijos.

Eugenia Suárez y Fernán Mirás en una escena de "Terapia Alternativa". Foto: Star+

Ante Selva, Elías y Marcela lucen desesperados. Como dice esta última: “solos no podemos, lo intentamos... somos como dos alcohólicos”. Y la respuesta de la terapeuta no podía ser otra que “Gisela les cobra y los acompaña a la puerta”.

Aficionada al Tinder, calculadora y aparentemente imperturbable, Selva es el eje de esta historia pues de ahora en adelante, lo que importa es si ella conseguirá y cómo lo hará, separar a Elías y Malena definitivamente. O al menos eso es lo que nos hacen creer.

A diferencia de la actitud que tenía frente a sus otros pacientes, a Selva parece importarle cómo abordar este peculiar caso a través de métodos irrisorios para sus pacientes pero a los que ceden porque creen que no les queda otra alternativa.

Selva (Carla Peterson), Elías (Benjamín Vicuña) y Malena (Eugenia Suárez). Foto: Star+

Cada encuentro de Elías y Malena con Selva no nos es indiferente. Ante la mirada inquisidora de la terapeuta, la pareja va desnudando lo que siente el uno por el otro. Y el pudor que puedan sentir genera una tensión reforzada por la reacción de Selva que los mira atentos y que solo ella sabe cómo cortar.

Benjamín Vicuña y María Eugenia Suárez en una escena de "Terapia Alternativa". Foto: Disney+

“Lo que está bien y lo que está mal”

En medio de este proceso de separación, la historia cuestiona lo que es socialmente correcto e incorrecto. Lo que hemos aprendido que “está bien y está mal”. Y es nuevamente Selva la que propone una nueva forma de moral.

“¿Es posible una moral más actual, que nos permita vivir sin ocultar nuestros deseos? ¿Qué pasaría si diéramos rienda suelta a nuestros deseos sin preocuparnos?”, la pregunta está servida y la historia promete jugar con los límites del deber ser.

La totalidad de la primera temporada de “Terapia Alternativa” (10 episodios) estará disponible en Star+ a partir del 24 de setiembre.

