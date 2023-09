¿La cuarta es la vencida? Este jueves fue estrenada la cuarta temporada del reality The Kardashians que emiten en Estados Unidos Hulu y Star Plus en Latinoamérica. Como dijimos en cada una de las tres temporadas anteriores, sin duda lo que más daño le hace a este show es el factor de temporalidad. Ver en pantalla escenas que ocurrieron seis meses atrás (o hasta más) resta factor sorpresa. A eso, además, hay que agregarle que el programa en sí ha sido notoriamente ‘descafeinado’.

Parte de este proceso de mesura, que para algunos puede explicarse porque las Kardashians no están más en E! sino que indirectamente forman parte de la familia Disney, deviene en menor cantidad de discusiones, líos y enfrentamientos cara a cara. Pero también, por si ya fuera poco, hay presencias que parecen lo opuesto (Kendall y Kylie aparecen muy poco). Y situaciones que sin ser tan interesantes se explotan por varios episodios.

Para aquellos que no siguieron de cerca la tercera temporada, hay que decir que durante diez episodios se explotó de mil formas la rencilla entre Kim Kardashian y su hermana Kourtney, surgida porque la primera aceptó trabajar para Dolce & Gabanna valiéndose de una idea que la segunda creía salida de su imaginación: explotar el pasado con vestimentas de los noventa.

El conflicto creció y a ratos parecía animar episodios enteros, fundamentalmente porque lo demás era lo de siempre: situaciones menores, bloopers y exposición de lujo, mucho lujo. Claro, pero en algún momento la decisión de poner en paralelo a cada hermana opinando contra la otra iba a tener un final. Así pues, en los últimos dos episodios vimos el esperado careo.

Todo indica que para esta cuarta temporada las cosas no quedaron muy claras porque la parte más saltante del episodio estreno es una especie de continuación de lo que vimos meses atrás. Nuevamente Kim y Kourtney se encuentran, aunque esta vez telefónicamente. La primera decidió llamarla para comentarle su próximo viaje a un nuevo trabajo con la firma Dolce & Gabbana. La socialité y exesposa de Kanye West asegura en todo momento que la llamada no era burla ni nada parecido, sino un intento por mantener todos sus movimientos con la firma de moda lo más transparentes posibles.

Entonces, Kim invita a Kourtney a su viaje, pero esta rápidamente rechaza la cortesía. De pronto, el diálogo sube en una especie de curva sin fin. La hoy esposa de Travis Barker menciona que no tiene ganas de verse con los Gabbana. Kim intenta regresar al tema que generó la discusión en la temporada pasada. Todo explota.

Khloé desesperada tras ver ballenas en Cabo San Lucas.

“Tú viste una cosa que era mía y como no era tuya, la querías, y me la quitaste y la hiciste más grande”, arremete Kourtney. Kim intenta dar su versión (ratificar que su hermana no tenía nada innovador ni absolutamente propio sobre los 90s, sino que es un tema ya abordado en diversas colecciones y desfiles), pero no le permiten hablar.

“Estás hablando de los estúpidos detalles porque es lo único que tu ególatra y egoísta cabeza puede pensar. No puedes soportar que otra persona sea el centro de atención (…) fuiste a mi boda. No estuviste feliz. Te quejaste desde que llegaste hasta que te fuiste. No te gustó que yo fuera el centro de atención y tú no”, continuó una furiosa Kourtney.

Kim baja el tono de voz e intenta darle un giro a la situación. A su manera de ver las cosas, su hermana no es feliz y afronta serios problemas de los cuales todos alrededor son testigos. Por eso, menciona que sus amigas y hasta sus hijos la buscan para hablarle sobre problemas con Kourtney. “Tú deberías analizarte y ver por qué me odias de esa forma”, añade la socialité.

“Eres una narcisista, solamente importas tú. Todo lo que haces es para ti y cómo haces para que el mundo gire a tu alrededor. Quieres imponer tu verdad”, reacciona Kourtney. La noticia de que, aparentemente, gente cercana suya y hasta sus hijos descargan sus problemas con Kim la ha desconcertado. En este momento solo atina a elevar el tenor de la discusión. “Eres tú, y mis amigos y mis hijos y todos en mi contra. Parece que eres una bruja, una mier… y te odio”. Y corta la llamada.

Kendall y Kylie, quien en esta temporada podría tener mayor participación pues justo terminó su relación con Travis Scott.

No había una forma menos dramática de terminar un inicio de temporada que podría darnos más luces sobre lo que se viene en adelanto: nueve episodios en los que el tema podría volver a tocarse una y otra vez. Apenas unos segundos después de que Kourtney corte la llamada ante el silencio de Kim, la producción colocó a ambas hermanas en el confesionario. Era hora de hablar sobre ese diálogo tan duro a través del hilo telefónico.

“Siento que en la llamada Kim usaba cualquier cosa que haya para herirme”, inicia Kourtney. Kim asegura estar convencida de que su hermana la odia, pero no profundiza más. “La conversación fue muy hiriente, lo que me hizo recordar una característica de mi familia, lo de decir cosas hirientes para dañarnos”, admite la esposa de Travis Barker. Fin de la escena.

Khloé reitera que no le dará una oportunidad más a Tristan Thompson.

Tras la furiosa discusión entre hermanas, el primer episodio de esta cuarta temporada de The Kardashians continúa con una excursión que todas las hermanas realizan al Cabo San Lucas en México. Kourtney (quien durante la llamada a Kim le dijo que “no necesitaba más a la familia” y dio a entender que era feliz sin depender de su compañía) es la única ausente. Se presume que está en Estados Unidos junto a su esposo el baterista Travis Barker.

Durante su estadía en Cabo San Lucas, las hermanas se fotografiaron en bikini, conversaron, degustaron platillos mexicanos, debatieron sobre distintas formas de referirse a la palabra “pechos”, se rieron de la fobia que Khloé (quien dicho sea de paso ratificó que no tiene la intención de volver con Tristan Thompson) tiene hacia las ballenas y, además, protagonizaron una especie de competencia de cocina en la que debían preparar comida del lugar en 10 minutos.

La competitividad habitual de Kim no funcionó esta vez pues las hermanas Jenner vencieron, según el paladar del jurado integrado por Kris Jenner y su pareja Corey Gamble, quien, dicho sea de paso, tuvo al fin un momento de diálogo tranquilo con Kendall, con quien arrastra rencillas luego de que –muchos años atrás—él intente intervenir en una discusión que esta tuvo con Kylie, pero no haya salido muy bien librado.

“Por eso me gustan estos viajes familiares. Son la oportunidad para pasarla junto en familia y conversar”, concluyó Kris.