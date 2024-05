Más de 60 años después, el director cinco veces nominado a los premios Oscar, Frank Marshall, y Disney+ unen los fragmentos más conmovedores y polémicos de la biografía de The Beach Boys en un documental que lleva el nombre de la banda y se estrena el 24 de mayo. Como se cuenta en la película, eran una familia de músicos que iluminaron una época vulnerable por los conflictos internacionales, como la Guerra de Vietnam. Sus canciones “Surfin’ USA”, “Wouldn’t It Be Nice” y “Good Vibrations”, entre otras, se popularizaron de inmediato.

Mike Love, integrante de The Beach Boys, recuerda sus inicios, componiendo junto a sus primos, Dennis, Carls y Brian Wilson, durante una entrevista exclusiva con Saltar Intro de El Comercio.

Love atesora en su memoria los conciertos de la banda alrededor del mundo. Recuerda la playa de Lima, cuando vino a tocar a la ciudad en 2005, los primeros años de un nuevo siglo. Su tío y manager de la banda, Murry Wilson, había pasado a mejor vida en 1973 y ya empezaba la época de la tecnología.

PEN 25.9 / MES SUSCRÍBETE MÁS POPULAR PEN 44.90 / MES SUSCRÍBETE MÁS POPULAR PEN 37.90 / MES SUSCRÍBETE MÁS POPULAR

En la película, se cuenta que Brian Wilson llevaba la cuota más impositiva de parte del proveedor de la familia, Murry Wilson, quien fue manager de la banda de rock durante un tiempo. La película presenta una entrevista de sus hermanos, Brian y Dennis, hablando de las fuertes discusiones con su padre y audios de otras figuras artísticas explicando cómo era la dinámica del grupo.

Por otro lado, Ryan Tedder (OneRepublic) y la cantante Janelle Monáe, amantes de la música e historia de The Beach Boys, muestran admiración por sus referentes musicales en entrevistas exclusivas.

Al Jardine, Brian Wilson, Mike Love, Carl Wilson y Dennis Wilson, integrantes de "The Beach Boys", posan en una fotografía de 1964. (Photo by Michael Ochs Archives) Sobre el documental “The Beach Boys”, está dirigido por el cinco veces nominado al Oscars Frank Marshall y el director de películas de conciertos, Thom Zimny. Escribe el guion Mark Monroe. / Michael Ochs Archives

La película, además, funciona como una memoria de los miembros integrantes y otrora desertores de la banda. Pasa por sus primeros años en los escenarios y la época en que surge su competencia directa, The Beatles. En este punto, Bruce Johnston habla del momento en que John Lennon y Paul McCarthney escucharon el álbum compuesto por Brian Wilson, Pet Sounds, en Londres.

Esto viene acompañado de una explicación del mismo Brian, quien tenía una sensibilidad especial para componer. Con dedicación y amor, encontraba las armonías perfectas, pero otra parte de él perdía el control con el consumo de sustancias, en específico, el LSD, que lo llevó por un abismo de tristeza. Después de lanzar el álbum Smile en 1967, Wilson tuvo problemas de salud y se fue retirando de la agrupación con el tiempo.

- ¿Cuál es tu opinión acerca del documental?

Que está muy bien hecho y es interesante e histórico. Muestra todo tipo de épocas de ‘Beach Boys’, los inicios, la mitad e incluso el tiempo después. Pero, ¿sabes? Me entristece un poco, cuando lo veo, porque algunos miembros de la banda fallecieron, como mi primo Dennis (Wilson) en 1983, y Carls (Wilson) hace 25 años de cáncer de pulmón. Pasaron más de 25 años y, en cierto modo, es triste, pero también maravilloso que la película honre la contribución, incluso de aquellos que ya no están con nosotros.

Al Jardine, Mike Love, Dennis Wilson, Brian Wilson y Carl Wilso, integrantes de "The Beach Boys", posan en una fotografía de 1964. (Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images) / Michael Ochs Archives

- Han pasado 63 años desde la creación de The Beach Boys. Eres otra persona desde esa época. ¿Qué sensaciones te trae el tiempo?

Me siento bendecido, porque puedo cantar, lo que nos unió a todos haciendo armonías. No teníamos mucho dinero cuando empezamos, pero sí había música de una tradición familiar, después de 60 años, gracias a las maravillosas canciones que mi primo Brian y yo pudimos cantar juntos. Soy el cantante principal, así que me siento especialmente bendecido de poder estar, hoy, dando conciertos y obteniendo una tremenda respuesta de tantos miles de personas. En cierto modo, es triste, pero también maravilloso que el documental honre la contribución de la banda, incluso de aquellos que ya no están con nosotros.

- Cierto. Por otro lado, el documental también habla de Brian Wilson y el tiempo en que se encontró con las drogas, y cómo eso trajo problemas a la banda. ¿Crees que la historia de Brian es importante para entender la biografía de The Beach Boys?

Mi filosofía es así: creo que la gente se hace, no por las drogas, sino a pesar de ellas. Entonces, hay una diferencia. Simplemente, lamento el efecto que causan. Es decir, algunas no son tan malas, pero otras son realmente malas para ciertas personas. La situación con Brian lo dañó profundamente y lo lamento mucho, pero, aún así, fue capaz de crear algunas de las mejores canciones de los años sesenta, tal vez, de todos los tiempos. Fue brillante. Tuve la suerte de cantar sus composiciones. Escribíamos juntos y yo hacía las letras. (Canta) “I’m pickin’ up good vibrations / She’s giving me the excitations”. (Retoma la conversación) Se me ocurrieron todas las palabras, mientras él pensaba el sonido brillante. Fue una verdadera colaboración entre dos primos hermanos, porque mi madre y su padre eran como hermanos. Es una relación de toda la vida. Hay tanto amor y tanta experiencia de positividad, armonía y alegría que ponemos en la música, y eso también sale en el documental.

- Qué bonito. Además, el documental habla de The Beatles como una ola importante, cuando The Beach Boys estaba surgiendo. ¿Ellos fueron como una sombra en la carrera de la banda?

¿Eran qué? Oh, no. De hecho, creo que fue una gran rivalidad. En 1966, salió la canción “Good Vibrations” y alcanzó el número uno en Gran Bretaña. Votaron por nosotros como el grupo número 1 en la isla, siendo el número 2 “The Beatles”. Sin embargo, me hice amigo de esos chicos. Bruce (Johnston) y yo fuimos a verlos tocar en Portland, Oregon y también en Chicago. Y hablamos de chicas y autos, ya sabes… porque a (George) Harrison le gustaban mucho los carros. John Lennon dijo una vez: ‘Bueno, se me acabó la voz. Entonces, cuando lleguemos a cierta parte de una canción, eso a nadie le importará’. Pasamos buenos momentos con esos muchachos. Paul McCartney fue a una de nuestras sesiones. Fue una rivalidad, de eso no hay duda, pero todo era paz, amor y positividad, al menos desde mi punto de vista.

- Qué bueno saberlo. The Beach Boys dieron muchos conciertos. También estuviste en Perú.

Sí, estuve en Cerro Azul. ¿El sur de Lima, cierto? Hicimos un concierto exclusivo y recuerdo que una banda nos saludó en el camino. Estaban tocando una de nuestras canciones originales. Esa playa es un famoso lugar para practicar surf en Perú. Sí, estuve ahí, y no llegué a Machu Picchu, lo que lamento mucho, pero me encanta su costa. Es muy clásico.

Mike Love en la playa de Cerro Azul al sur de Lima.

- ¿Te encontraste con fans en la calle?

Creo que una buena parte de la ciudad salió a saludar en varios lugares. El promotor del espectáculo al que asistimos fue muy amable al organizar la visita de “The Beach Boys” y fue un viaje divertido. Así que no recuerdo los nombres exactos de las personas, pero sí que entramos a Cerro Azul y haber tocado nuestra música en (en español) ‘la plaza’.

Mike Love en la playa de Cerro Azul al sur de Lima.

- ¿Qué le dirías a tus fans en el Perú?

Perú, un país hermoso. Me encanta el idioma, la costa y las montañas, es casi como la gran California. Y el mar. Nosotros vivimos en Sierra Nevada muy cerca de la playa. A mis fans, en el Perú, les digo en español, ‘espero que podamos ir a verlos otra vez’. ¡Qué regresemos! ¡Sería asombroso!