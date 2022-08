Disney Plus estrenó el primer de “She Hulk”, la serie protagonizada por Tatiana Maslany sobre la vida de Jennifer Walters, una abogada que se especializa en casos legales relacionados con lo sobrehumano, atraviesa la complicada vida de una soltera de unos treinta años que, además, es una gigante verde superpoderosa de más de dos metros de altura, y es nada menos que prima de Hulk (Mark Ruffalo).

La serie de nueve episodios incluye una gran cantidad de veteranos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), entre ellos, el mismo Ruffalo como el Hulk Inteligente, Tim Roth como Emil Blonsky/Abominación, y Benedict Wong como Wong, entre otros.

Jennifer Walters (Tatiana Maslany), en una escena del capítulo 1 de "She Hulk". Foto: Disney+

Capítulo 1 ( Atención SPOILERS )

En el capítulo 1 de “She Hulk” vemos cómo Jennifer Walters se convierte en la mujer verde, después de mezclar su sangre durante un accidente de auto con su primo Bruce Banner.

En este trayecto, que nos muestra por primera vez a Hulk después de los acontecimientos ocurridos en “Avengers Endgame”, la joven abogada, menciona al Capitán América y suelta una teoría, mientras conduce el auto.

“Steve Rogers no tenía novia antes de unirse al ejército. Entonces se convierte en el Capitán América y por lo mismo, ahora es un símbolo del país. Luego se lo llevan al frente, se vuelve un héroe de guerra y así termina congelado. Entonces, basándome en lo que me has contado, después de lo que lo descongelan, salta de una amenaza desastrosa a otra... todo eso me dice que estaba muy ocupado”, le dice Jennifer a Bruce antes de caer por un precipicio que originará su posterior conversión a She Hulk.

Hulk (Mark Rufallo) y Jennifer Walters (Tatiana Maslany) en una escena de "She Hulk".

Convertida en la mujer verde, Hulk comenzará a enseñarle a su prima cómo controlar su ira y usar sus nuevos poderes en bien del mundo. En el primer capítulo también vemos el inicio de lo que será una posible amenaza más adelante en la historia: la aparición de una nave espacial. Bruce dice de esta: " es una mensajera clase 8 Sakaraana. Supongo que traen un mensaje, tengo que ir al fondo de eso”.

Mark Ruffalo y Tatiana Maslany en una escena de "She Hulk".

Tras una corta pero intensa rutina de entrenamiento, Jennifer parece estar lista para enfrentar el mundo con sus dos personalidades, a pesar de no estar muy convencida de cómo hacerlo.

Escenas POST CRÉDITOS

En la escena post créditos de “She Hulk”, Jennifer y Bruce, a solas en el bar del Avenger, retoman la conversación sobre el Capitán América.

“Es que es tan triste. Steve Rogers hizo tanto por esta nación y nunca pudo experimentar el sexo. ¿No viste ese trasero?”, le dice Jennifer a su primo entre lágrimas y copas de más. Es que ese cuerpo no se merecía morir virgen”. Ante esto, Bruce le aclara a su prima que Steve no era virgen.

“Dejó de serlo con una mujer en 1943 en el tour de la U.S.O.”, agrega. A lo que Jennifer celebra diciendo: “¡Sí, lo sabía! ¡El Capitán América coge!”.

