Hace pocos años “The Mandalorian” cautivó al mundo. La llamaron el ‘futuro’ de “Star Wars”, la esperanza ante la decepción de “The Rise of Skywalker”. La serie que combinó la nostalgia con sensibilidades actuales, que catapultó al estrellato — incluso más — a Pedro Pascal y convirtió a Grogu en la nueva mascota de la saga ha perdido el rumbo. El primer episodio del 2023 apuntó a ello y el segundo confirmó el augurio: la serie colapsa.

“The Mandalorian” 3x01 – “The Mines of Mandalore” La trama Din Djarin (Pedro Pascal) y Grogu aterrizan en Mandalore y se adentran en el subsuelo para seguir el camino religioso de redención, pero son atacados por los alamites, fortachones que aparentan vivir en la edad de piedra. Luego de salvarse a duras penas gracias al darksaber, una especie de androide captura al mandaloriano. Grogu escapa, busca a Bo Katan Kryze (Catee Sackhoff) y regresa con ella para rescatar a su padre. La exgobernante de Mandalore acompaña a Din a las legendarias “aguas vivientes” bajo las minas, donde el mandaloriano cae por una depresión subacuática. La guerrera lo salva. Fin del episodio.

¿Qué, eso fue todo?

No hay mucho más que decir para describir “Las minas de Mandalore”. Sus conflictos son solo los del ser humano contra adversarios sin personalidad, obstáculos sin alma. En ningún momento se percibe el atisbo de peligro real, algo que las anteriores temporadas sí transmitieron. La búsqueda de Grogu a la integrante de la realeza le quita cualquier tensión al episodio, porque sabes que rescatarán al héroe. “The Mandalorian” ni siquiera pretende revertir las expectativas.

¿Los diálogos? Casi todas las frases que salen de Din aparentan ser solemnes, pero solo dicen obviedades. Esto podría dejarse pasar cuando el protagonista habla con su hijo, pues es el padre que explica el mundo a alguien sin experiencia. Al principio funciona, porque al poco rato la novedad da paso al tedio por frases como “un mandaloriano tiene que entender mapas y conocer el camino, así nunca se perderá”. Quién hubiese imaginado que los mapas servían para eso.

PEN 25.9 / MES SUSCRÍBETE MÁS POPULAR PEN 44.90 / MES SUSCRÍBETE MÁS POPULAR PEN 37.90 / MES SUSCRÍBETE MÁS POPULAR

Por su lado, Bo Katan también hace alarde de las líneas que solamente la muestran como una mujer dolida por la muerte de su pueblo. Hay un momento en el que pareciera que desplegará ironía al darle un “tour” a su acompañante por las minas, pero el tono de Sackhoff no ofrece muchos matices. Todo se queda en buenas intenciones, sin desarrollo.

¿Otros problemas del episodio? Grogu siempre fue listo, por lo que su viaje de ida y vuelta (¿qué necesidad había de mostrar todo el proceso?) no aporta nada. Lo único que podría destacarse del episodio está por el lado de la “construcción del mundo”, pues queda demostrado que el aire del planeta es respirable.

Al final de “Las minas...”, todo parece indicar que el viaje del protagonista fue en vano. La temporada empezó con el mandaloriano en busca de redención y, con dos episodios, no ha conseguido lo que quería y tampoco ha tenido una transformación personal, sea para bien o para mal. En otras palabras, hubo un estanco. Además, por el lado de Bo Katan Kryze, su relación con el mandaloriano no va ni a un lado ni a otro. Jon Favreau ha escrito mejores cosas, y Rachel Morrison, cuya carrera se basa solo en cinematografía, no levanta el guion con su dirección.

Con dos episodios ya transmitidos “The Mandalorian” solo muestra que ha perdido el rumbo. No provoca ni el más mínimo interés en seguirla, ni siquiera por algo tan básico en televisión como los cliffhangers, donde se le ofrece al espectador un huesito, algo, lo que sea, para que vea la semana siguiente. La serie le ha fallado a los fans de “Star Wars”, a los fans casuales y también a la industria televisión, un ejemplo millonario de lo que no es buena narrativa. This is not the way.

Calificación

★★☆☆☆

"The Mandalorian" Temporada 3 Puedes ver nuevos episodios todos los miércoles por la mañana en Disney+.