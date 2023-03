En la actualidad, hablar de Pedro Pascal es sinónimo de éxito y prestigio en Hollywood. El actor, de origen chileno, protagoniza no solo una sino dos de las series más populares y exitosas de Hollywood interpretando a Joel en “The Last Of Us”, la adaptación televisiva del famoso videojuego y al guerrero Din Djarin en “The Mandalorian”.

Antes, el actor dio vida al ex agente de la DEA Javier Peña, en las tres temporadas de “Narcos” (2015-2017) y en paralelo, se metió en la piel del recordado Oberyn Martell en la cuarta temporada de “Game of Thrones”.

Se dice fácil pero hubo un largo recorrido hecho por este “refugiado”, como él mismo se llama, antes de posicionarse como los actores más exitosos de la industria hollywoodense, hoy en día.

Pascal, antes de Hollywood

“José Pedro Balmaceda, padre del actor es médico especialista en reproducción. Su mamá. Verónica Pascal, era psicóloga infantil y prima de Andrés Pascal Allende, líder del MIR en Chile, quien debió esconderse en la casa familiar de Pedro tras el golpe militar de Pinochet que derrocó al presidente Salvador Allende en 1973. Los Balmaceda Pascal terminaron pidiendo asilo en la embajada de Venezuela, y finalmente partieron junto a sus hijos Javiera y Pedro, que en ese entonces tenían 3 y 1 años, respectivamente, a Dinamarca y luego a San Antonio, Texas, en Estados Unidos. Años después llegarían otros dos hijos al hogar, Nicolás y Lucas Pascal”, reseña un artículo de La Nación, sobre el origen de los Balmaceda Pascal en el país del norte.

“Nos ofrecieron asilo político en Dinamarca y poco después recibieron una oferta de trabajo en EEUU. Por esa razón, por esa oportunidad, me crié aquí. Ese es el poder de nuestra cultura. A este país viene gente de todo el mundo para ofrecer lo mejor que tiene”, ha dicho Pascal en entrevistas pasadas cuando se le ha preguntado por sus orígenes.

Establecido en Orange County (California) a los 11 años, un adolescente Pascal era ya un “fanático” del cine, y aunque el éxito le llegó en su madurez, a sus 47 años es capaz de revivir esas sensaciones de la infancia, cuando fantaseaba con ver su nombre y su rostro en el cartel de una gran producción de Hollywood.

“Salir de mi apartamento y ver un póster donde yo aparezco al lado de mi casa, es todo lo que uno puede pedir”, reconoció el actor, quien esta semana promociona la tercera temporada de “The Mandalorian”, disponible desde este 1 de marzo en Disney Plus.

De Balmaceda a Pascal

Pedro se mudó a Nueva York en 1993, donde estudió Arte Dramático en la Orange County High School of the Arts y la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York. Mientras estudiaba, su padre estuvo involucrado en un escándalo en la clínica de fertilidad del condado de Orange que dirigía.

Tras ese episodio, sus padres y sus dos hermanos menores regresaron a Chile, en medio de una situación incierta para la familia. A los 24 años, la tragedia golpeó duro al actor chileno: un tiempo después de que sus padres se separaran, su mamá se suicidó. Tras ese tristísimo capítulo de su vida, Pedro cambiaría su nombre artístico, Pedro Balmaceda, por el que es reconocido actualmente, Pedro Pascal, con el apellido materno en homenaje a su madre.

“Siempre me brindó un apoyo increíble y sentí que ella sabía algo que yo no. Nada de mi éxito sería real si no fuera por ella”, confesó Pedro a la revista People.

En su papel de anfitrión

Hace un par de semanas, Pedro Pascal sorprendió en su papel de anfitrión de longevo “Saturday Night Live”. Durante su monólogo, el actor habló de su llegada y de las razones que lo llevaron a vivir en Estados Unidos.

“Mi familia fue valiente, sin ellos no estaría aquí, en este maravilloso país. Y, ciertamente, no estaría parado aquí contigo toda esta noche”, dijo el actor, un tanto nervioso al inicio del show.

“Todavía me estoy acostumbrando a que la gente me reconozca. El otro día un hombre me paró en la calle y me dijo que su hijo ama The Mandalorian... lo siguiente que recuerdo es estar en una videollamada con un niño de seis años que no tenía ni idea de quién soy porque mi personaje utiliza un casco durante toda la serie”, explicó Pascal, provocando las risas del público.

Precisamente fue en en “Saturday Night Live”, donde Coldplay, la banda invitada de esa gala, le dedicó el tema “Human Heart” y “Fix You”, al actor chileno y a la memoria de su madre Verónica.





“Ella fue el amor de mi vida. Pienso en ella todos los días. No rezo, así que no puedo decir que tengo una práctica [religiosa] para sentirla cerca de mí, pero vivo para ella aunque ya no esté”, declaró el actor a La Tercera de Chile. “Perder a la persona más importante de tu vida, descubrir que algo así es posible y que puede pasar lo que más temes en la vida, es algo que te queda para siempre y marca un antes y un después”, agregó el actor quien suele tener siempre presente a su madre en sus redes sociales.

