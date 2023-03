La tercera temporada de “The Mandalorian” de Disney+ con Pedro Pascal; la película de Prime Video “Daisy Jones and the six” protagonizada por Sam Claflin; y la segunda parte de “Sexo/Vida” son algunos de los títulos que se sumarán al catálogo de las distintas plataformas de streaming en Latinoamérica. Si entre tus planes está quedarte en casa este finde, estos son los títulos que probablemente deberías agregar a tu lista.

Conoce los estrenos destacados en la semana del 27 de febrero al 5 de marzo:

1 “Too Hot To Handle: Alemania” - Netflix Disponible desde el 28 de febrero Un paraíso tropical es el destino para un grupo de solteros de Alemania para pasar una temporada llena de diversión en busca del premio mayor: 200 mil euros. ¿El problema? Es que para conseguir el dinero deberán establecer una relación; pero justamente han sido elegidos porque le tienen miedo al compromiso. Ellos, además, deberán renunciar al toqueteo sexual; si lo hacen, la cifra se reducirá. ¿Quién logrará llevarse el dinero? 2 “Daisy Jones and The Six” - Prime Video Disponible desde el 3 de marzo La nueva serie adapta la novela del mismo nombre escrita por Taylor Jenkins Reid. La historia está ambientada en el año 1977 donde la banda Daisy Jones & The Six alcanzó la cima de la fama, después de estar en el anonimato durante un buen tiempo. Los líderes Daisy Jones (Riley Keough) y Billy Dunne (Sam Claflin) piensan que lo han alcanzado todo y, tras un ´sold out´ en el Soldier Field de Chicago, abandonan el proyecto musical por una razón que solo será revelada años después. 3 “Sexo/Vida 2” - Netflix Disponible desde el 2 de marzo Basada en el libro “44 chapters about 4 men” de BB Easton, la serie llega con una segunda temporada donde continuarán con la historia del triángulo amoroso entre Billie Connelly (Sarah Shahi), su esposo Cooper (Mike Vogel) y su ex Brad (Adam Demos). La mujer deberá enfrentar nuevos desafíos mientras lidia con el deseo. ¿Logrará conseguirlo todo? 4 “Mariachis” - HBO Max Disponible desde el 2 de marzo Hammudi Al-Rahmoun Font está en la dirección de la nueva serie que explora los orígenes del cine de oro mexicano. Estrellas como Pedro Infante, Jorge Negrete, María Félix, Pedro Armendáriz, Dolores del Río y Javier Solís son los protagonistas de esta historia. Aunque, además de la música, esta producción también abarcará aspectos personales de estos personajes. 5 “The Mandalorian 3” - Disney Disponible desde el 1 de marzo Pedro Pascal vuelve a ponerse en el traje de Din Djarin, el Mandaloriano, para sumergirse en nuevos viajes por la galaxia de Star Wars. En el camino, él logrará reunirse con su pequeño compañero Grogu. Aunque, paralelamente, la Nueva República luchará por alejarse de su oscura historia. Por ello, el protagonista volverá a tomar contacto con sus antiguos aliados y no podrá evitar hacer nuevos enemigos mientras intenta cumplir la misión.

Estas son nuestras recomendaciones:

1 “División Palermo” - Netflix La más reciente comedia de Netflix muestra a la “Guardia Urbana”, una especie de junta vecinal urbana con poco presupuesto, la cual integra el noble joven judío Felipe (Santiago Korovsky). Durante los ocho episodios de la serie podemos ver a este equipo que tiene la particularidad esencial de la inclusión: desde ancianos que apenas escuchan hasta inmigrantes y hombres con sobrepeso. El protagonista no tiene la vida fácil porque, tras ser dejado por su novia, solo vendrá desgracia tras desgracia. 2 “Casando a mi ex” - Prime Video La película dirigida por Carlos González Sariñana sigue la historia de la wedding planner Mariana (Zuria Vega) y su novio de toda la vida Luis (Guillermo Villegas). Pese a que llevan años juntos, y el matrimonio es inminente, ella rechaza el anillo de compromiso. Es así que su pareja idea un plan para vengarse: casarse con su amiga colombiana Lucía (Juana Arias) para ayudarla a regularizar su situación migratoria en México. La protagonista terminará como la encargada de organizar la boda de su ex en tiempo récord. ¿Qué puede salir mal? 3 “Sin novedad en el frente” - Netflix “All Quiet on the Western Front” (en su idioma original) es la película alemana que obtuvo nueve candidaturas a los Premios Oscar 2023. Su historia es sumamente cruda: un joven Paul Baumer (Felix Kammerer) decide mentir sobre su edad para enlistarse en el ejército patriota de la Primera Guerra Mundial junto a sus amigos. Pero, al llegar a las trincheras, se da cuenta que la situación no es la que esperaban.

