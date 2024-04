“Star Wars: Tales of the Empire” es una serie de cortos animados que se adentra en las historias no contadas de personajes del lado oscuro de la Fuerza y del Imperio Galáctico.

A diferencia de su predecesora, “Star Wars: Tales of the Jedi”, que se centró en los héroes Jedi, esta serie explora las motivaciones y conflictos internos de aquellos que han sucumbido al poder del lado oscuro.

Tráiler oficial

Seis historias para un lado oscuro

Compuesta por seis episodios, “Tales of the Empire” presenta dos protagonistas principales:

Morgan Elsbeth: Una agente del ISB que busca venganza por la muerte de su padre.

Barriss Offee: Una ex Jedi convertida en cazarrecompensas tras la caída de la República.

A lo largo de la serie, los espectadores serán testigos de cómo estos personajes navegan por la galaxia bajo el dominio del Imperio, enfrentando dilemas morales y tomando decisiones que los definen como individuos.

Un regreso a la galaxia muy, muy lejana

“Star Wars: Tales of the Empire” fue desarrollada por Lucasfilm Animation bajo la dirección de Dave Filoni, el aclamado guionista y productor conocido por su trabajo en “Star Wars: The Clone Wars” y “Star Wars Rebels”.

La serie cuenta con las voces de reconocidos actores como Ming-Na Wen, Matt Lanter, Dee Bradley Baker, Ray Park y Emilia Clarke.

Dónde verla

“Star Wars: Tales of the Empire” ha recibido críticas positivas, elogiando su estilo de animación, la complejidad de sus personajes y la forma en que expande la rica historia del universo de Star Wars.

La serie se estrenó en la plataforma Disney+ el 4 de mayo de 2024, como parte de las celebraciones del “Star Wars Day”.

Un nuevo capítulo en la saga

“Star Wars: Tales of the Empire” es una serie atractiva para los fanáticos de Star Wars que buscan una mirada más profunda al lado oscuro de la Fuerza y a las complejidades del Imperio Galáctico.

Con sus historias cautivadoras y personajes bien desarrollados, la serie ofrece una experiencia fresca y emocionante dentro de la galaxia muy, muy lejana.

