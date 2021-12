Conforme a los criterios de Saber más

- ¿Cómo fue el rodaje de la última parte de “La casa de papel”?

- Cada temporada de “La casa de papel” ha sido un viaje impresionante, pero esta, con toda la pandemia... Yo vivo en Barcelona y el rodaje fue en Madrid. Hacía cada semana Barcelona-Madrid y viajar en estos tiempos fue muy loco. Y cuando me recuerdan que esta es la última temporada, de verdad, me lleno de emociones encontradas.

-Supongo que fue un rodaje muy emocionante, ¿no?

-Sí, dentro de lo que cabe, entre los PCR diarios, ha sido muy emocionante (risas). Además mi personaje en esta temporada tenía... uff... fue muy heavy, para mí esta ha sido la temporada más heavy de todas para Helsinki. Yo siempre lo digo: esta serie son tres, cuatro series a la vez que se están rodando. Hay una serie que es solo El Profesor, que esta temporada no hemos hecho nada con él; luego hay la serie de los polis, que nunca nos hemos encontrado; la serie de flashback de Berlín, nunca hemos rodado. Desde la primera temporada yo nunca he rodado nada más con Pedro; y nosotros, dentro del banco. Así que son cuatro series a la vez. Entonces, si antes nos veíamos en el fin de rodaje, en la fiesta y esto, ahora imagínate. No hubo ni estreno de la cuarta temporada por la pandemia. Entonces fue todo muy raro. Hay gente que no había visto en meses, incluso más de un año.





"No pude hacer un papel que quería por estar rodando 'La casa de papel' y entré en depresión, odiaba todo, odiaba 'La casa de papel'"

-¿Cómo estás viviendo el final de la serie?

-Yo soy la persona que todavía no entiende que esto es un fenómeno, aunque ya han pasado un par de años desde que somos súper famosos a nivel mundial. Solo me doy cuenta cuando recibo mis mensajes y veo todos los días preguntas sobre cuándo se va a estrenar otra temporada. Pero yo también he estado esperando este estreno y quiero ver la reacción de la gente. Es la primera vez que, igual que los fans, he esperado un año para que se estrene otra temporada.

-¿Y cómo estás afrontando el duelo?

Lo que te dije antes: son emociones encontradas. Por un lado, joder, se termina y ya puedo hacer otras cosas, porque hay vida después de “La casa de papel”. Pero por otro lado, hubo tan buena química entre todos que no sé y nunca nos vamos a volver a ver todos juntos. Obviamente, con algunos nos vamos a encontrar por el mundo, pero así, todos, creo que va a ser complicado.





"Si tienes un acento como el mío, (en la televisión española) haces de ruso, de mafioso".

- ¿Qué ha significado para ti interpretar a Helsinki?

Como se dice en inglés es un personaje que solo llega a ti “once in a lifetime”, ¿no? Obviamente, me cambió la vida y, claro, empecé como muy de extra, digamos, porque la primera temporada, los primeros cuatro capítulos no hablo, estaba ahí como un técnico de sonido (risas), con el arma puesta, luego ya se dieron cuenta de que... ¡ostras!, mira, también puede hablar. Y fue todo poco a poco. Antes de “La casa de papel” hice varias cosas aquí en España, hice varias películas, hice series..., pero siempre, siempre, siempre hacía de esto, de ruso malo, de mafioso. De repente Helsinki cambió todo esto. De hecho, Helsinki es el único miembro de la banda que tiene un apodo, Helsi (risas). Yo me di cuenta que es el único. No hay ni Naibi, ni Denvi... Es Helsi, es él. Otro día me dijo una compañera aquí, de Netflix: “Ay, yo tengo que decirte que Helsinki está...” (risas). ¿Sabes? Es que... es muy loco, muy loco. Porque, claro, la gente a mi toda la vida me juzgaban por apariencias, ¿no?... Los tattoos, barba, rapado, grande, el acento... Y ahora... Joder, yo siempre lo digo: “Antes no se sentaban al lado mío en el metro y ahora me piden fotos”. Así que todo esto... toda la culpa la tiene Helsi.

Darko Peric en "La casa de papel". (Foto: Netflix)

- Un cambio total en tu vida...

Algo así te pasa una vez en la vida. Yo tengo a mis compañeros actores extranjeros en España, porque yo vengo de fuera, y es muy complicado en España trabajar como actor, porque hay muchos clichés, como en la serie de “Los Hombres de Paco”, ¿sabes? Son estos tópicos. Con un acento como el mío, haces de ruso, de mafioso. Con este otro acento eres un sudamericano mafioso. Y estos negros son así y asá, ¿sabes? Es así. Es que esta es la industria que está en este país, en este momento. Quizás en unos 50 años, un personaje como yo puede hacer cualquier cosa. ¿Sabes que te quiero decir? Te condiciona bastante tu físico. Y esto es lo que me pasaba a mí, me condicionaba muchísimo. Ahora, de hecho, tengo ofertas diferentes. Y me apetece hacerlas. A ver, no tengo ningún problema de hacer lo que hacía antes porque esto sí que lo sé hacer muy bien. Pero, claro, apetece hacer otras cosas y... y esto es gracias a este personaje que es Helsinki.

-¿Y qué te llevas del personaje?

Lo que no me voy a llevar son los dientes de plata, que me los estoy cambiando (risas). Pero, lo que sí me llevo es lo que te decía antes: esto de ser tú mismo, porque al final Helsinki ha sido siempre así, ha sido como muy honesto, muy fiel. Esto también yo creo que me llevaré de este personaje que es un grande, porque también me enseñó qué es la paciencia.

-¿Cómo así?

Yo siempre cuento esta anécdota. El otro día vi una película de Terry Gilliam con Hovik (Keuchkerian), donde él hace un papel que era para mí. Me hicieron el cásting, pero yo estaba rodando “La casa de papel”, y eso me impedía participar, pero yo quería hacer el papel porque soy súper fan de Terry Gilliam, le dije a mi representante: “Que me maten en ‘La casa de papel’. Yo quiero hacer lo Terry Gilliam, soy súper fan, de toda mi vida”. Pero no pude hacerla, hice “La casa de papel”. En ese momento tuve una depresión muy grande, odiaba todo, odiaba “La casa de papel”. Eso fue cuando estábamos rodando la primera temporada de la serie. En ese momento la serie se estrenó en Antena 3 y empezó a ir en declive y yo no me creía que hubiera perdido el otro papel por hacerla, y mira luego lo que pasó. Justo el último día de rodaje, estaba comiendo con Hovik, que luego entró a “La casa de papel” para hacer de Bogotá, y me contó el otro lado de la historia. El director lo quería a él, pero Hovik tenía otra cosa y no podía y me llamaron a mí y yo no pude. Y luego Hovik sí que pudo hacerlo y lo hizo. Fue muy divertido. Yo le dije a Hovik: “Mira, tío, tú has tenido esta mega suerte, porque has trabajado con Terry Gilliam y luego has hecho ‘La casa de papel’”. Pero él me dijo que Terry le daba igual, él estaba contento por haber hecho “La casa de papel”.

-Define a Helsinki es tres palabras.

-Lo puedo definir en dos y en latín: “sempre fidelis”. Yo creo que es esto. Helsinki es muy fiel y también tiene coraje.

Darko Peric en "La casa de papel". (Foto: Netflix)

-¿Tu escena favorita de “La casa de papel”?

¿De toda la serie? ¡Guau! Buena pregunta. Hay muchísimas. Creo que toda la previa a la muerte de Berlín y el entierro de Nairobi, cuando sacan el sarcófago, y yo estoy tocando la armónica. Estas se me grabaron aquí en el corazón. ¿Otras? Cuando El Profesor y Berlín cantan “Bella Ciao”. También de la primera temporada, cuando entramos todos en la casa de Toledo, cuando aparece la banda de ‘rockstars’, todos con las pintas ahí. Elegir una sola es complicado.

-Cuéntanos una anécdota de todos estos años rodando “La casa de papel”.

Seguro que ya la han contado otros compañeros: el frío de Colmenar Viejo (risas). Esto lo saben los que han rodado la primera temporada. Los que vinieron después y rodaron solo en lo de Netflix, no. Luka (Peroš) lo sabe muy bien, el frío de Colmenar Viejo, porque a él le tocó esa temporada estar ahí... ¡Madre mía, impresionante! Hasta en agosto te ponías abrigo, es que ya no sé... esta nave tiene algo... Pero con lo que me voy a quedar es con la química y grandes profesionales. Tuve este privilegio de trabajar con un tremendo equipo. Estábamos en plató y no sé cuántos ganadores de premios Goya había ahí. Lo dijo Alba Flores: “Tu nombre va a estar en la historia y ahora te puedes morir” (risas). Yo estoy muy agradecido.

-¿Y recuerdas alguna historia, un momento especial, en concreto que hayas vivido con tus compañeros y que vayas a recordar siempre?

El estreno en Bogotá. Fue muy loco. Ese estreno fue impresionante. Cerraron el barrio, parecía que venía no sé quién. Militares, fans... De verdad te sentías diferente. Luego lo de Brasil, en Sao Paulo, cuando fuimos a la Comic-Con. Había miles de personas, allí nos dijimos: ‘agárrate que esto va en serio’. Tuve esta suerte también de viajar con mis compañeros a Tailandia, en avión, con todos. Con Alba paseaba por el aeropuerto en Doha y había gente flipando viéndonos y no lo podíamos creer. Qué suerte que tuve, de viajar, de irme a Latinoamérica con ellos. Fue impresionante.

